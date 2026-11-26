RADAR BOGOR – Petualangan penuh misteri dan kekuatan kuno menjadi daya tarik utama film Telugu terbaru, Vrushakarma.

Trailer resmi Vrushakarma yang dirilis pada 25 November 2026 memperlihatkan Naga Chaitanya Akkineni dalam peran berbeda sebagai sosok pelindung mistis bernama Arjun, yang harus menghadapi ancaman dalam perburuan harta karun.

Film bergenre thriller petualangan mitologi ini menghadirkan perpaduan dunia mistis, aksi menegangkan, serta konflik antara kekuatan baik dan jahat.

Advertisement Sejumlah cuplikan dalam trailer juga memperlihatkan hutan misterius, kuil kuno, hingga pertarungan untuk memperebutkan kekuatan dari masa lampau.

Selain Naga Chaitanya, Vrushakarma turut dibintangi Meenakshi Chaudhary, Jayaram, Sparsh Shrivastava, dan Satya.

Sparsh Shrivastava memerankan tokoh antagonis utama yang menjadi lawan Arjun dalam konflik perebutan harta karun dan kekuatan kuno.

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Film ini disutradarai Karthik Dandu, sementara musiknya digarap Ajaneesh Loknath. Vrushakarma dijadwalkan hadir di bioskop seluruh dunia mulai 4 Desember 2026.

Trailer Vrushakarma Diluncurkan di Nellore

Peluncuran trailer Vrushakarma digelar pada Selasa, 25 November 2026, melalui sebuah acara di Sree Venkateswara College of Engineering, North Rajupalem, Nellore. Kegiatan tersebut dimulai pukul 17.00 waktu setempat.

Menjelang peluncuran, tim produksi lebih dahulu membagikan poster terbaru dengan tulisan "TRAILER TODAY".

Poster tersebut menampilkan tiga karakter utama sebagai pengantar sebelum penonton menyaksikan cuplikan resmi film.