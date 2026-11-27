RADAR BOGOR – Film thriller psikologis terbaru berjudul Bunker mulai menarik perhatian setelah trailer resminya diperkenalkan pada 24 November 2026.

Karya sutradara peraih Oscar, Florian Zeller, ini menghadirkan pasangan aktor Javier Bardem dan Penélope Cruz yang beradu peran sebagai suami istri dengan hubungan rumah tangga di ambang kehancuran setelah 17 tahun menikah.

Film ini mengangkat kisah tentang keretakan hubungan, kekayaan ekstrem, paranoia, serta ketakutan terhadap kemungkinan runtuhnya sistem kehidupan.

Advertisement Menariknya, Bardem dan Cruz yang merupakan pasangan suami istri di kehidupan nyata dipercaya memerankan Miguel Moreno dan Sofia, pasangan yang tengah menghadapi persoalan serius dalam rumah tangga mereka.

Bunker ditulis sekaligus disutradarai Florian Zeller, sineas yang sebelumnya meraih penghargaan Oscar melalui film The Father.

Selain Javier Bardem sebagai Miguel Moreno, seorang arsitek sukses yang bekerja di London, dan Penélope Cruz sebagai Sofia, film ini juga diperkuat sejumlah aktor ternama.

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Di antaranya Paul Dano yang memerankan miliarder teknologi, Stephen Graham sebagai tetangga yang memicu keresahan, serta Patrick Schwarzenegger.

Cerita bermula ketika Miguel memperoleh tawaran proyek besar untuk merancang bunker perlindungan mewah bagi seorang miliarder teknologi bernama Andrew, yang diperankan Paul Dano.

Pekerjaan prestisius tersebut awalnya terlihat sebagai peluang emas untuk mengembangkan karier Miguel.

Namun, proyek itu justru menjadi awal dari berbagai persoalan yang mengancam kehidupan rumah tangganya.