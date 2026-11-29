RADAR BOGOR – Satu identitas rahasia bisa mengubah kehidupan seorang ayah tunggal menjadi mimpi buruk.

Situasi menegangkan inilah yang menjadi inti cerita film action thriller terbaru berjudul The Mark, yang trailer resminya dirilis pada 25 November 2026 melalui kanal dan platform The Avenue.

Dibintangi Jessica Alba dan Tom Hopper, film ini menawarkan kisah penuh aksi tentang seorang perempuan yang berusaha menyelamatkan diri dengan mengorbankan orang lain.

Advertisement Seorang ayah yang sama sekali tidak terlibat dalam dunia kriminal justru harus menghadapi perburuan berbahaya akibat identitas yang disematkan kepadanya.

The Mark digarap oleh Justin Chadwick, sutradara yang sebelumnya dikenal lewat film Mandela: Long Walk to Freedom dan The Other Boleyn Girl.

Sementara itu, naskah film ditulis Ronnie Christensen, penulis yang juga terlibat dalam film Passengers.

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Deretan pemainnya mencakup Jessica Alba sebagai Eden dan Tom Hopper sebagai Ben.

Selain keduanya, film ini turut dibintangi Angus Sampson, Mark Coles Smith, Rena Owen, serta sejumlah pemain lainnya. Jessica Alba juga terlibat sebagai produser. Film The Mark dijadwalkan mulai tayang di bioskop pada 19 Februari 2027.

Identitas Agen Rahasia Membuat Ayah Tunggal Jadi Buruan

Cerita The Mark berpusat pada Eden, seorang agen bawah tanah yang identitas aslinya telah terbongkar.

Dalam kondisi terdesak dan membutuhkan cara untuk menyelamatkan diri, Eden mengambil keputusan berisiko dengan memindahkan identitas rahasianya kepada seseorang yang paling mudah dijadikan sasaran.