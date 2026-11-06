Tren Koleksi Mainan Jadul di Bogor, Cara Orang Dewasa Bernostalgia dengan Masa Kecil

RADAR BOGOR – Mainan yang dulu hanya menjadi bagian dari masa kecil kini kembali digemari orang dewasa di Bogor. Bedanya, bukan lagi untuk dimainkan, melainkan dikoleksi dan dipajang sebagai cara menghidupkan kembali kenangan masa lalu.

Tren mengoleksi mainan jadul atau yang memiliki nilai nostalgia ini menghadirkan kepuasan tersendiri bagi warga Bogor. Terlebih ketika seseorang akhirnya bisa memiliki barang yang dulu hanya bisa diimpikan karena keterbatasan uang.

Koleksi mainan jadul dirasakan warga Bogor Agesta Nur Prayoga. Kecintaannya terhadap mobil-mobil mini Hot Wheels sudah muncul sejak masih kecil.

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Namun, keinginannya untuk memiliki koleksi tersebut kala itu terbentur kondisi keuangan. Minat tersebut kemudian kembali muncul saat dirinya duduk di bangku SMA.

Desain Hot Wheels yang semakin beragam membuat Agesta kembali tertarik mengoleksinya. Kini, miniatur mobil tersebut tidak hanya menjadi mainan, tetapi juga dipajang sebagai bagian dari dekorasi kamar.

Advertisement “Kalau dulu zaman SD belum sanggup belinya karena belum punya uang. Nah, sekarang sudah punya uang sendiri, jadi beli saja,” ujarnya.

Dari Nostalgia hingga Hobi Otomotif

Saat ini, Agesta memiliki sekitar 15 koleksi Hot Wheels. Sebagian merupakan mainan yang masih tersimpan sejak lama, sementara lainnya dibeli setelah dirinya kembali menekuni hobi tersebut.

Bagi Agesta, mengoleksi Hot Wheels bukan sekadar soal mengumpulkan sebanyak mungkin miniatur mobil.

Ada kepuasan ketika menemukan model dengan desain atau tipe yang sesuai dengan seleranya.

Ketertarikannya terhadap dunia otomotif juga membuat hobi tersebut terasa semakin menarik. Dari miniatur berukuran kecil, ia bisa mengenali berbagai jenis dan model mobil.