Sule dan Nunung Jadi Kabayan dan Iteng, Pertunjukan Wayang di Balai Kota Bogor Diserbu

RADAR BOGOR – Kehadiran komedian Sule dan Nunung sukses mencuri perhatian warga dalam peringatan Hari Wayang Nasional 2026 di Plaza Balai Kota Bogor, Jumat, 6 November 2026 malam.

Sule dan Nunung tampil sebagai tokoh Kabayan dan Iteng dalam sketsa komedi yang menjadi pembuka pertunjukan Wayang Golek dan Wayang Kulit di Balai Kota Bogor.

Sejak sore, masyarakat sudah memadati kawasan Balai Kota Bogor untuk menikmati rangkaian hiburan hingga pagelaran wayang, juga menunggu komedian Nunung dan Sule tampil.

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Dalam sketsa tersebut, Sule yang berasal dari Cimahi mengajak Nunung berdialog menggunakan bahasa Sunda.

Namun, Nunung yang berasal dari Solo justru merespons dengan kepolosan karena tidak sepenuhnya memahami bahasa tersebut.

Advertisement Percakapan spontan keduanya sukses mengundang gelak tawa penonton. Aksi komedi yang terasa natural membuat suasana semakin semarak sebelum pertunjukan utama dimulai.

Setelah itu, panggung diisi penampilan sinden Kiki Juliar. Dia membawakan sejumlah lagu Sunda, di antaranya Bubuy Bulan dan Mojang Priangan.

Empat Dalang Bawakan Lakon Karna Tanding

Puncak acara diisi pagelaran wayang dengan lakon legendaris Karna Tanding.

Empat dalang dari keluarga besar Sunandar Sunarya tampil bergantian, yakni Yogaswara Sunandar, Dadan Sunandar, Bhatara Sena Sunandar, dan Lana Sunandar.

Lakon tersebut mengisahkan pertarungan dua saudara kandung, Adipati Karna dan Arjuna, dalam perang Bharatayuda.