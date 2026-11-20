RADAR BOGOR – Merangkai manik-manik menjadi aksesori kembali digemari anak muda di Kota Bogor. Aktivitas yang dikenal dengan istilah meronce beads ini tak hanya menghasilkan berbagai aksesori unik, tetapi juga menjadi pilihan untuk mengisi waktu luang dan melepas penat.

Bagi sebagian orang, meronce beads menjadi kegiatan yang menyenangkan di tengah kesibukan. Proses memilih warna, menyusun motif, hingga merangkainya satu per satu membuat aktivitas ini membutuhkan ketelitian sekaligus kreativitas.

Hal itu dirasakan Edfyra Amalia. Perempuan berusia 26 tahun tersebut mengaku sudah menekuni hobi merangkai manik-manik sejak 2021, sebelum tren tersebut kembali ramai.

“Sekarang kan lagi viral lagi ya. Nah kalau aku sudah dari tahun 2021. Aku emang suka aksesori yang gemes-gemes gitu loh,” ujar Edfyra.

Dari hobinya itu, Edfyra menghasilkan beragam aksesori, mulai dari gelang, kalung, cincin hingga gantungan kunci. Untuk membuat satu produk, ia membutuhkan waktu sekitar 40 menit.

Advertisement Biasanya, aktivitas tersebut dilakukan saat akhir pekan atau malam hari ketika memiliki waktu senggang. Namun, Edfyra tidak memaksakan diri karena suasana hati turut menentukan hasil karyanya.

“Biasanya garapnya weekend atau nggak malam. Gimana mood-nya sih kalau aku mah. Kalau lagi nggak ada kerjaan gitu,” terangnya.

Menurut Edfyra, mood menjadi bagian penting dalam proses merangkai manik-manik. Terutama ketika menentukan perpaduan warna dan motif yang akan digunakan.

Jika suasana hati sedang kurang baik, ia memilih menunda membuat aksesori hingga kembali mendapatkan inspirasi.

“Kalau lagi nggak mood tuh hasilnya jelek. Jadi harus nungguin mood dan aku ngerasa kayak lagi gabut, baru deh aku kerjain,” jelas Edfyra kepada Radar Bogor.