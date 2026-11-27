RADAR BOGOR – Mengoleksi ikan hias koi bukan sekadar aktivitas untuk mengisi waktu luang. Bagi sebagian orang, hobi ini bisa berkembang menjadi bisnis menjanjikan, membuka lapangan pekerjaan, sekaligus memberikan ketenangan pikiran.

Hal itulah yang dirasakan Haris Setiawan, pemilik Tanjung Koi Farm Bogor. Berawal dari ketertarikan sederhana sekitar 20 tahun lalu, kini Haris berhasil mengembangkan hobinya menjadi usaha ikan koi yang dikenal hingga tingkat nasional.

Perjalanan Haris mengenal ikan koi dimulai dengan membangun kolam kecil di depan rumah. Saat itu, ia belum memahami berbagai jenis maupun kualitas ikan koi.

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"Dari mulai awal tidak paham mana koi bagus, jelek, koi layak mana koi sekadar koi itu saya lalui," ujarnya, Jumat, 27 November 2026.

Seiring waktu, ketertarikannya semakin besar. Haris mulai belajar mengenali karakter dan kualitas koi melalui internet maupun berdiskusi dengan orang-orang yang lebih berpengalaman.

Advertisement Sekitar delapan tahun lalu, ia sempat merasa cukup memahami dunia koi. Bahkan, dengan percaya diri, Haris menunjukkan koleksi ikan kebanggaannya kepada sahabatnya, Agung Wibowo, yang juga penghobi koi.

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Namun, respons yang diterima justru di luar dugaan. Agung menyebut ikan yang dibanggakan Haris saat itu memiliki kualitas paling rendah.

Pengalaman tersebut menjadi titik balik bagi Haris. Ia menyadari bahwa pengetahuannya masih jauh dari cukup dan harus terus belajar untuk memahami ikan koi lebih dalam.

Sulap Kolam Renang Jadi Tanjung Koi Farm

Setelah semakin memahami dunia koi, Haris mulai melihat peluang usaha dari hobi tersebut. Sekitar lima tahun lalu, ia memutuskan menjadikan ikan koi sebagai bisnis.

Menurutnya, pasar ikan koi memiliki komunitas penghobi yang besar. Ditambah perkembangan perdagangan secara daring, peluang untuk memasarkan ikan semakin terbuka.