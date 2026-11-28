RADAR BOGOR – Satrio Wiratama alias Rio, panda raksasa pertama yang lahir di Taman Safari Indonesia Bogor, merayakan ulang tahun pertamanya pada Jumat, 27 November 2026.

Genap 365 hari sejak lahir pada 27 November 2025, Panda Rio yang ada di Taman Safari Bogor kini memiliki bobot 35,6 kilogram. Pertumbuhan tersebut dinilai ideal untuk panda jantan seusianya.

Bersamaan dengan ulang tahunnya, panda Rio juga mulai menempati habitat baru di Istana Panda Indonesia, Taman Safari Indonesia (TSI). Area baru itu memiliki luas sekitar 550 meter persegi dengan ruang yang lebih luas dan terbuka.

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Vice President Life Science TSI, Bongot Huaso Mulia, mengatakan perkembangan fisik Rio selama satu tahun terakhir berjalan optimal.

“Per hari ini berat Rio sudah mencapai 35,6 kilogram, saat lahir beratnya kurang lebih sekitar 180 gram saja,” jelas Bongot.

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Selama tahun pertamanya, Rio lebih banyak menjalani aktivitas di ruang perawatan dengan kondisi lingkungan dan suhu yang terkontrol. Ia kemudian mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada 9 Juni 2026.

Kini, Rio untuk pertama kalinya diperkenalkan bersama induknya di enclosure baru yang memiliki ruang gerak lebih luas.

Menurut Bongot, perpindahan ke area yang lebih besar dilakukan secara bertahap.

Hal itu disesuaikan dengan perkembangan psikologis Rio agar ia mampu beradaptasi dengan lingkungan yang semakin kompleks.

Berbagai fasilitas juga terus ditambahkan. Dari awalnya hanya menggunakan boks sederhana, Rio kemudian dikenalkan dengan sejumlah mainan hingga lingkungan yang dilengkapi pepohonan alami dan platform untuk memanjat.