Indonesia-Oman Makin Erat, Perusahaan RI Unjuk Kontribusi

RADAR BOGOR - Hubungan Indonesia dan Kesultanan Oman, semakin menunjukkan perkembangan positif.

Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dimanfaatkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Muscat untuk memperkuat hubungan diplomatik sekaligus membuka peluang kerja sama ekonomi dan investasi kedua negara.

Melalui resepsi diplomatik yang digelar di Hotel Sheraton, Muscat, Rabu 11 November 2026, KBRI Muscat mempertemukan sejumlah pejabat tinggi pemerintah Oman, diplomat negara sahabat, pelaku usaha, hingga komunitas diaspora Indonesia.

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Acara tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Perencanaan Kota Kesultanan Oman, H.E. Dr. Khalfan bin Said bin Mubarak Al Shuaili, yang bertindak sebagai tamu kehormatan.

Sejumlah pejabat penting Oman juga hadir, di antaranya Wakil Ketua dan anggota Dewan Negara (State Council), Wakil Ketua dan anggota Dewan Syuro (Shura Council), perwakilan Kementerian Luar Negeri, kepolisian, imigrasi, serta berbagai instansi pemerintah.

Advertisement Kalangan dunia usaha, badan usaha milik negara Oman, Kamar Dagang dan Industri, institusi pendidikan, serta perwakilan perusahaan patungan Indonesia-Oman turut meramaikan kegiatan tersebut.

Resepsi ini juga dihadiri para duta besar negara sahabat, anggota komunitas diplomatik di Muscat, serta perwakilan masyarakat Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Diaspora Network.

Hampir 50 Tahun Hubungan Indonesia dan Oman

Dalam sambutannya, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kesultanan Oman, Andi Rahadian menyoroti, perjalanan panjang hubungan diplomatik kedua negara yang telah terjalin sejak 1978.

Hampir lima dekade hubungan persahabatan tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia dan Oman untuk memperluas kemitraan di berbagai sektor.

Kerja sama yang selama ini terbangun tidak hanya mencakup bidang politik dan diplomasi, tetapi juga perdagangan, investasi, industri, ekonomi, hingga pendidikan.