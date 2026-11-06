Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Jawa Barat

Sempat Rebutan Nama Jembatan, Ide Dedi Mulyadi Bikin Warga Dua Desa Bersorak

Y
Penulis: Yosep Awaludin
Dedi Mulyadi berjalan bersama emak-emak saat meninjau jembatan gantung penghubung Desa Kersagalih dan Desa Singajaya di Tasikmalaya.(Foto:Kang Dedi Mulyadi Channel)
Dedi Mulyadi berjalan bersama emak-emak saat meninjau jembatan gantung penghubung Desa Kersagalih dan Desa Singajaya di Tasikmalaya.(Foto:Kang Dedi Mulyadi Channel)

Advertisement

RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi punya cara tersendiri untuk mendekatkan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

Saat meninjau proyek infrastruktur di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Dedi Mulyadi tidak hanya memeriksa kondisi jalan, tetapi juga menyempatkan diri berdialog dengan warga hingga memberikan sejumlah arahan terkait fasilitas umum.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Kersagalih dan Desa Singajaya.

Advertisement

Kunjungan tersebut diwarnai suasana akrab ketika Dedi Mulyadi berbincang dengan warga mengenai pembangunan jembatan hingga persoalan nama yang sempat diperdebatkan kedua desa.

Momen tersebut dibagikan melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi. Dalam video itu, Dedi terlihat meninjau langsung kondisi jembatan sekaligus memastikan fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan masyarakat.

Jembatan Gantung Senilai Rp12 Miliar

Advertisement

Saat meninjau jembatan, Dedi menanyakan besaran anggaran pembangunan kepada pihak terkait.

Baca Juga: Sempat Tak Percaya Diri, Siswa MTs Sirojul Munir Bogor Ini Justru Juara Kempo di Kejurnas Bali

Ia mendapat penjelasan bahwa proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp12 miliar, termasuk pembangunan jalan beton dan fasilitas penerangan.

Dedi kemudian membahas kemungkinan pembangunan jembatan dengan model serupa di wilayah lain.

Menurutnya, desain jembatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas kendaraan yang melintas.

Ia juga menanyakan kemampuan jembatan dalam menahan beban kendaraan. Dalam dialog tersebut, pihak terkait menjelaskan bahwa jembatan dirancang untuk kebutuhan kendaraan tertentu, termasuk ambulans.

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Ada yang Kurang Beres! Dedi Mulyadi Periksa Proyek Pembangunan saat Keliling Subang

Ada yang Kurang Beres! Dedi Mulyadi Periksa Proyek Pembangunan saat Keliling Subang

Periksa kondisi infrastruktur di Subang, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun langsung ke lapangan.

Dihadiri Dedi Mulyadi, Bursa Kerja Online di Kabupaten Bogor Libatkan 27 Perusahaan

Dihadiri Dedi Mulyadi, Bursa Kerja Online di Kabupaten Bogor Libatkan 27 Perusahaan

PT Solusi Bangun Indonesia menggelar bursa kerja online yang turut dihadiri Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Kabupaten Bogor.

Dedi Mulyadi Temukan Warga 23 Tahun Tinggal di Makam, Sentil Kinerja Lurah

Dedi Mulyadi Temukan Warga 23 Tahun Tinggal di Makam, Sentil Kinerja Lurah

Dedi Mulyadi menemukan warga Tasikmalaya yang 23 tahun tinggal di makam. Pemprov Jabar siapkan bantuan rumah dan modal usaha Rp25 juta.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer