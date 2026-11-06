Sempat Rebutan Nama Jembatan, Ide Dedi Mulyadi Bikin Warga Dua Desa Bersorak

RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi punya cara tersendiri untuk mendekatkan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.

Saat meninjau proyek infrastruktur di Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Dedi Mulyadi tidak hanya memeriksa kondisi jalan, tetapi juga menyempatkan diri berdialog dengan warga hingga memberikan sejumlah arahan terkait fasilitas umum.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan jembatan gantung yang menghubungkan Desa Kersagalih dan Desa Singajaya.

Advertisement Kunjungan tersebut diwarnai suasana akrab ketika Dedi Mulyadi berbincang dengan warga mengenai pembangunan jembatan hingga persoalan nama yang sempat diperdebatkan kedua desa.

Momen tersebut dibagikan melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi. Dalam video itu, Dedi terlihat meninjau langsung kondisi jembatan sekaligus memastikan fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan masyarakat.

Jembatan Gantung Senilai Rp12 Miliar

Advertisement Saat meninjau jembatan, Dedi menanyakan besaran anggaran pembangunan kepada pihak terkait.

Ia mendapat penjelasan bahwa proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp12 miliar, termasuk pembangunan jalan beton dan fasilitas penerangan.

Dedi kemudian membahas kemungkinan pembangunan jembatan dengan model serupa di wilayah lain.

Menurutnya, desain jembatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitas kendaraan yang melintas.

Ia juga menanyakan kemampuan jembatan dalam menahan beban kendaraan. Dalam dialog tersebut, pihak terkait menjelaskan bahwa jembatan dirancang untuk kebutuhan kendaraan tertentu, termasuk ambulans.