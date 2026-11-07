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Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Kawal Prosesi Pernikahan Bunda Corla

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Bunda Corla, juru masaknya di Lembur Pakuan, saat mengawal prosesi pernikahan dengan pria asal Tasikmalaya. Foto: YouTube Dedi Mulyadi
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Bunda Corla, juru masaknya di Lembur Pakuan, saat mengawal prosesi pernikahan dengan pria asal Tasikmalaya. Foto: YouTube Dedi Mulyadi

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RADAR BOGOR – Suasana Lembur Pakuan, kediaman Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mendadak meriah saat rombongan calon pengantin tiba dengan iringan musik gamelan.

Momen tersebut merupakan bagian dari prosesi pernikahan Bunda Corla dengan Jajang Hidayat, pria asal Tasikmalaya. Bunda Corla diketahui merupakan juru masak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Uniknya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ikut terlibat langsung dalam prosesi penyambutan rombongan calon mempelai pria.

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Dengan gaya khasnya, Dedi melontarkan sejumlah pertanyaan yang membuat suasana dipenuhi gelak tawa.

Dedi Cecar Calon Suami Bunda Corla

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Saat rombongan tiba, Dedi langsung menggali maksud kedatangan mereka. Dia kemudian memperkenalkan calon mempelai pria, Jajang Hidayat, warga asal Tasikmalaya yang berusia 48 tahun.

Dalam suasana santai, Dedi menanyakan keseriusan Jajang untuk menikahi Bunda Corla.

Pertanyaan mulai dari alasan menikah, pekerjaan hingga persiapan membangun rumah tangga dilontarkan kepada calon mempelai pria.

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Jajang mengatakan dirinya bekerja di sawah. Dia juga menyebut niat menikah sebagai bagian dari ibadah.

Jawaban tersebut kemudian kembali ditanggapi Dedi dengan sejumlah pertanyaan spontan yang mengundang tawa keluarga dan rombongan.

Dedi juga menyebut pernikahan Bunda Corla sebagai pernikahan ketiga yang digelar di Lembur Pakuan.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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