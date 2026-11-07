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Jawa Barat

Wisata Bandung hingga Subang Bakal Terhubung? Ini Gagasan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Bupati Subang, Wali Kota Bandung, dan Bupati Bandung Barat saat membahas gagasan pengembangan pariwisata terintegrasi di wilayah Bandung Raya hingga Subang. Foto: Kang Dedi Mulyadi Channel
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Bupati Subang, Wali Kota Bandung, dan Bupati Bandung Barat saat membahas gagasan pengembangan pariwisata terintegrasi di wilayah Bandung Raya hingga Subang. Foto: Kang Dedi Mulyadi Channel

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RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memiliki gagasan untuk menghubungkan potensi wisata Bandung, Lembang hingga Subang dalam satu kawasan pariwisata yang saling terintegrasi.

Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, ketiga wilayah tersebut memiliki karakter wisata yang berbeda tetapi bisa saling melengkapi. Jika dikelola bersama, konektivitas tersebut diyakini mampu memperpanjang waktu kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Gagasan itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat mengunjungi kawasan perbatasan Subang dan Bandung. Momen tersebut kemudian diunggah melalui kanal YouTube Dedi Mulyadi.

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Dalam perbincangan bersama sejumlah kepala daerah, Dedi melihat Bandung memiliki kekuatan dari sisi hotel, kuliner dan hiburan.

Sementara Lembang hingga Ciater menawarkan daya tarik alam serta wisata pemandian air panas.

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Karena itu, dia mendorong adanya pola kerja sama antardaerah agar wisatawan yang datang ke Bandung tidak hanya menghabiskan waktu di kawasan perkotaan.

Dedi Usulkan Paket Wisata Bandung-Lembang-Ciater

Dedi bahkan mengusulkan agar hotel-hotel di Bandung ikut menjual paket perjalanan menuju destinasi wisata di kawasan Lembang dan Ciater.

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Menurutnya, wisatawan yang menginap di Bandung bisa ditawarkan perjalanan menggunakan kendaraan wisata terbuka untuk menikmati sejumlah destinasi hingga wilayah Subang.

"Kalau hotel di Bandung penuh, nanti hotelnya juga menawarkan paket dari Bandung itu ke mana saja. Bikin mobil perjalanan wisata Bandung, Lembang, Ciater," ujar Dedi dalam video tersebut.

Konsep tersebut dinilai dapat memberikan keuntungan bagi banyak daerah.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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