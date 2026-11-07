Pemprov Jabar Bangun 21 Rumah bagi Warga Terdampak Bencana di Majalengka

RADAR BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kembali mengadakan program Abdi Nagri Menyulam Hari-Ngaprak Lembur edisi ketiga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Jumat, 6 November 2026 di Desa Pajajar, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka.

Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah provinsi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat desa. Selain itu, kegiatan tersebut diarahkan untuk menumbuhkan kepedulian sosial, memperkuat kebersamaan, serta menghidupkan semangat gotong royong dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi, menjelaskan bahwa salah satu agenda utama di Desa Pajajar adalah pembangunan 21 unit rumah bagi warga yang kehilangan atau terdampak tempat tinggal akibat bencana pergeseran tanah dan kebakaran.

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Menurut Dedi, pembangunan hunian tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dan perhatian Pemprov Jabar terhadap masyarakat yang membutuhkan tempat tinggal kembali. Rumah-rumah itu diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman serta memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi para penerima manfaat.

“Pembangunan rumah ini merupakan bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat membantu masyarakat dalam mendapatkan kembali hunian yang layak, aman, dan nyaman,” ujar Dedi melalui keterangannya di laman Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Advertisement Lokasi pembangunan juga dirancang agar terhubung dengan kawasan Desa Kampung Budaya Sunda. Dengan konsep tersebut, kawasan yang dibangun tidak hanya difungsikan sebagai permukiman, tetapi sekaligus diharapkan memiliki nilai budaya dan membuka peluang pengembangan kehidupan sosial maupun ekonomi warga.

Pengerjaan 21 rumah akan dilakukan melalui kerja bersama dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jabar. Pelaksanaan pembangunan tersebut menjadi bagian dari program Poe Ibu.

Dedi menilai keterlibatan berbagai perangkat daerah mencerminkan nilai kearifan masyarakat Sunda, yakni silih asah, silih asih, dan silih asuh. Nilai tersebut juga menjadi landasan untuk memperkuat tradisi gotong royong dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Keterpaduan kawasan permukiman dengan Desa Kampung Budaya Sunda diharapkan dapat menjaga identitas budaya setempat. Di sisi lain, konsep tersebut ditujukan untuk membentuk lingkungan yang harmonis, produktif, serta mampu mendorong kemandirian masyarakat.

Melalui program Abdi Nagri Menyulam Hari-Ngaprak Lembur #3, Pemprov Jabar ingin memastikan bahwa kehadiran pemerintah dapat dirasakan bukan hanya melalui pembangunan infrastruktur, melainkan juga lewat perhatian, kolaborasi, dan kedekatan dengan warga.