Keluhkan Layanan Rumah Sakit, Bisa Lapor Lewat Jabar Merawat di Aplikasi Sapawarga

RADAR BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menghadirkan fitur Jabar Merawat melalui aplikasi Sapawarga. Fasilitas digital ini disediakan sebagai saluran pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kendala saat mengakses pelayanan di rumah sakit mitra Pemprov Jabar.

Saat ini, tercatat sebanyak 86 rumah sakit di wilayah Jawa Barat dan Jakarta telah menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi. Kesepakatan yang ditandatangani pada Oktober 2026 tersebut mencakup pelayanan bagi pasien dengan penyakit yang biaya pengobatannya ditanggung BPJS Kesehatan maupun yang tidak termasuk dalam tanggungan program tersebut.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pelaksanaan pelayanan di sejumlah rumah sakit mitra masih menghadapi berbagai hambatan.

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Ia menyebut telah menerima laporan masyarakat mengenai persoalan yang mereka alami ketika membutuhkan layanan kesehatan di fasilitas tersebut.

Menanggapi kondisi itu, Pemprov Jabar menyediakan Jabar Merawat sebagai sarana bagi warga untuk melaporkan masalah, baik ketika hendak menjalani perawatan maupun saat sedang dirawat.

Advertisement “Apabila menghadapi masalah saat akan dirawat atau sedang dirawat, warga bisa mencari tempat mengadu masalah, maka kami siapkan aplikasi Jabar Merawat di aplikasi Sapawarga,” ujar Dedi dalam keterangannya di laman Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Fitur ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang mengalami penolakan ketika mengakses layanan di rumah sakit yang masuk dalam daftar kerja sama.

Untuk menyampaikan pengaduan, masyarakat diminta mengisi sejumlah informasi pribadi, meliputi nama dan alamat domisili. Pengguna juga perlu menjelaskan kendala atau keluhan pelayanan rumah sakit yang dialami agar laporan dapat ditindaklanjuti.

Kehadiran Jabar Merawat di dalam Sapawarga ditujukan untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses pengaduan sekaligus membantu pemerintah memantau persoalan pelayanan kesehatan di rumah sakit mitra.