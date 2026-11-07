Viral Balita 2,5 Tahun Diduga Diculik, Polisi Buru Pelaku

RADAR BOGOR - Suasana di Perumahan Melayu Asri, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut mendadak menjadi perhatian setelah seorang balita berusia 2,5 tahun diduga menjadi korban penculikan.

Peristiwa yang terjadi pada Kamis (5/11/2026) itu terekam kamera CCTV dan videonya kini viral beredar luas di media sosial.

Rekaman tersebut, memperlihatkan detik-detik seorang anak berinisial SIA berada di depan gerbang rumahnya.

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Saat itu, balita tersebut tampak berjalan seorang diri di sekitar halaman rumah.

Tidak lama berselang, sebuah mobil jenis MPV berwarna putih mendekati lokasi.

Advertisement Seseorang dari dalam kendaraan terlihat membuka sebagian pintu mobil sambil melambaikan tangan ke arah korban.

Balita itu, kemudian menghampiri orang tersebut.

Dalam hitungan detik, anak tersebut diduga ditarik masuk ke dalam mobil sebelum kendaraan meninggalkan lokasi.

Video berdurasi sekitar satu menit itu diunggah oleh akun TikTok @Garutundercover dan menyebar luas setelah keluarga korban turut menyebarkan rekaman CCTV tersebut.

Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut kendaraan yang digunakan terduga pelaku merupakan mobil Toyota Avanza berwarna putih.