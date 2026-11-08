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Jawa Barat

Dedi Mulyadi Ingin Hidupkan Lagi Menanam Teh di Jawa Barat, Dorong Produksi Ditingkatkan

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Penulis: Eka Rahmawati
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade) saat menghadiri bursa kerja online di PT Solusi Bangun Indonesia, Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Kamis, 5 November 2026. (Dok. Wabup Bogor)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi (Jaro Ade) saat menghadiri bursa kerja online di PT Solusi Bangun Indonesia, Klapanunggal, Kabupaten Bogor. (Dok. Wabup Bogor)

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RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong produksi teh di wilayah Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Bursa kerja online yang diselenggarakan di PT Solusi Bangun Indonesia, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor belum lama ini.

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Didampingi Wakil Bupati Bogor Ade Ruhadi atau Jaro Ade, dalam kegiatan tersebut Dedi berbincang dengan perwakilan perusahaan yang mengikuti bursa kerja online. Salah satunya dengan perusahaan minuman teh di Jawa Barat.

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"Tehnya dari mana?" tanya Dedi Mulyadi dilansir dari YouTube Lembur Pakuan Channel.

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Pihak perwakilan perusahaan teh tersebut kemudian menjawab tehnya berasal dari berbagai daerah termasuk Ciwideuy, Jawa Barat. 

Dedi kemudian menegaskan pihaknya ingin mendorong produksi teh di Jawa Barat.  

"Kita ingin dorong produksi yang ada di Jawa Barat terserap agar menanam teh hidup lagi," kata gubernur yang kerap disapa KDM tersebut.

Menurut Dedi persoalannya saat ini yakni teh dianggap tidak strategis seperti dulu hingga membuat lahan yang semula kebun teh berubah menjadi kebun sayur.

"Problemnya hari ini, karena teh dianggap tidak strategis kaya dulu lagi akhirnya kebun teh sekarang dibabatin diganti kebon sayur akibatnya longsor dan banjir," ungkap gubernur Jabar.

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Editor : Eka Rahmawati
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