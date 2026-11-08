Dedi Mulyadi Ingin Hidupkan Lagi Menanam Teh di Jawa Barat, Dorong Produksi Ditingkatkan

RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong produksi teh di wilayah Jawa Barat.

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Bursa kerja online yang diselenggarakan di PT Solusi Bangun Indonesia, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor belum lama ini.

Advertisement Didampingi Wakil Bupati Bogor Ade Ruhadi atau Jaro Ade, dalam kegiatan tersebut Dedi berbincang dengan perwakilan perusahaan yang mengikuti bursa kerja online. Salah satunya dengan perusahaan minuman teh di Jawa Barat.

"Tehnya dari mana?" tanya Dedi Mulyadi dilansir dari YouTube Lembur Pakuan Channel.

Advertisement Pihak perwakilan perusahaan teh tersebut kemudian menjawab tehnya berasal dari berbagai daerah termasuk Ciwideuy, Jawa Barat.

Dedi kemudian menegaskan pihaknya ingin mendorong produksi teh di Jawa Barat.

"Kita ingin dorong produksi yang ada di Jawa Barat terserap agar menanam teh hidup lagi," kata gubernur yang kerap disapa KDM tersebut.

Menurut Dedi persoalannya saat ini yakni teh dianggap tidak strategis seperti dulu hingga membuat lahan yang semula kebun teh berubah menjadi kebun sayur.