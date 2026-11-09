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Jawa Barat

‎Dedi Mulyadi Hentikan Tiga Siswi Bonceng Tiga, Tegurannya Bikin Mereka Terdiam

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Penulis: Yosep Awaludin
Dedi Mulyadi menegur tiga siswi yang kedapatan berboncengan tiga. (Foto : Kang Dedi Mulyadi Channel)
Dedi Mulyadi menegur tiga siswi yang kedapatan berboncengan tiga. (Foto : Kang Dedi Mulyadi Channel)

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RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan teguran kepada tiga siswi yang kedapatan berada di luar lingkungan sekolah ketika kegiatan belajar mengajar masih berlangsung.

Momen tersebut terekam dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube milik Dedi Mulyadi dan menjadi perhatian publik.

Dalam rekaman tersebut, Dedi Mulyadi terlihat menghampiri tiga siswi yang tengah mengendarai satu sepeda motor secara bersamaan atau bonceng tiga.

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Ia kemudian menanyakan sejumlah hal, mulai dari sekolah asal, tujuan perjalanan, hingga alasan mereka meninggalkan lingkungan sekolah saat jam pelajaran.

Dedi awalnya meminta ketiga pelajar itu menyebutkan sekolah tempat mereka menempuh pendidikan.

Ia juga mempertanyakan alasan mereka tidak langsung pulang setelah menyelesaikan aktivitas di sekolah.

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Ketika dimintai penjelasan, ketiganya mengaku hendak pergi ke studio foto untuk mengabadikan momen bersama teman-teman.

Namun, Dedi menilai kegiatan tersebut seharusnya tidak dilakukan ketika waktu belajar di sekolah belum berakhir.

Ia pun memberikan sejumlah nasihat agar para siswi lebih memahami pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai pelajar.

Singgung Perjuangan Orang Tua dan Fasilitas Sekolah Gratis

Dalam percakapan itu, Dedi Mulyadi mengingatkan ketiga siswi agar tidak melupakan perjuangan orang tua yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga, termasuk memberikan pendidikan bagi anak-anaknya.

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Editor : Yosep Awaludin
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