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Jawa Barat

Kisah Haikal Penjual Rujak Bikin Dedi Mulyadi Tergerak, Ditawari Modal Usaha

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Penulis: Yosep Awaludin
Dedi Mulyadi memberikan dukungan uang kepada Haikal untuk membantu mengembangkan usaha jualan rujaknya agar bisa mandiri dan memiliki lapak sendiri. (Foto:Kang Dedi Mulyadi Channel)
Dedi Mulyadi memberikan dukungan uang kepada Haikal untuk membantu mengembangkan usaha jualan rujaknya agar bisa mandiri dan memiliki lapak sendiri. (Foto:Kang Dedi Mulyadi Channel)

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RADAR BOGOR – Kepedulian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terhadap pedagang kecil kembali terlihat saat dirinya menyambangi seorang pemuda penjual rujak di wilayah Cirebon.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi tidak hanya membeli dagangan, tetapi juga menawarkan bantuan modal usaha sekaligus mendorong pemuda bernama Haikal itu agar kembali melanjutkan pendidikan.

Momen tersebut terekam dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Dedi Mulyadi. Percakapan keduanya berlangsung cukup akrab.

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Dedi menggali berbagai cerita tentang kehidupan Haikal, mulai dari alasan berjualan, penghasilan harian, hingga perjalanan pendidikannya yang belum selesai.

Haikal mengungkapkan bahwa dirinya mulai berjualan rujak untuk melanjutkan usaha keluarga yang sebelumnya dikelola sang kakak.

Setelah kakaknya meninggal dunia, ia kemudian mengambil alih usaha tersebut agar tetap berjalan.

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Haikal Berjualan Rujak, Raup Keuntungan Rp150 Ribu Sehari

Dalam perbincangan itu, Haikal menceritakan bahwa aktivitas berjualan rujak menjadi sumber penghasilannya sehari-hari.

Ketika dagangan sedang ramai, ia bisa mendapatkan keuntungan sekitar Rp150 ribu dalam sehari.

Uang hasil berjualan tersebut tidak seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Haikal mengaku menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung sebagai persiapan kebutuhan mendatang.

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Editor : Yosep Awaludin
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