Pekerja Genteng Majalengka Curhat ke Dedi Mulyadi, Terpaksa Berutang Demi Membeli Beras

RADAR BOGOR – Kondisi ekonomi pekerja di kawasan industri genteng Majalengka, Jawa Barat, menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Saat berkunjung ke kawasan tersebut, Dedi Mulyadi menemukan buruh yang hanya memperoleh upah sekitar Rp85 ribu sehari, bahkan harus berutang untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Kisah itu terungkap ketika Dedi Mulyadi berbincang langsung dengan sejumlah pekerja.

Advertisement Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Dedi Mulyadi, terlihat seorang buruh menceritakan kesehariannya mengangkut tanah sebagai bahan baku pembuatan genteng.

Pekerjaan tersebut dilakukan secara manual dan mengandalkan kekuatan fisik. Sejak pagi, para pekerja harus mengangkut tanah untuk memenuhi kebutuhan produksi, tetapi upah yang mereka terima relatif kecil.

Salah seorang buruh mengaku hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp80 ribu hingga Rp85 ribu per hari.

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Ketika ditanya mengenai pendapatannya, pekerja tersebut menjawab singkat, “Sehari Rp85.000.”

Uang tersebut harus mencukupi berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari membeli beras hingga membayar keperluan pendidikan anak.

Kondisi ini memperlihatkan beratnya kehidupan pekerja harian yang mengandalkan tenaga fisik untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Demi Membeli Beras, Buruh Genteng Terpaksa Berutang

Persoalan ekonomi yang dihadapi pekerja ternyata tidak sebatas kecilnya pendapatan harian.