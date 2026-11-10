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Jawa Barat

Dedi Mulyadi Tegas soal Izin Tambang di Jawa Barat, Perusahaan Wajib Penuhi 4 Syarat Ini

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Penulis: Yosep Awaludin
Dedi Mulyadi memimpin rapat membahas perizinan tambang dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. (Foto Lembur Pakuana Channel)
Dedi Mulyadi memimpin rapat membahas perizinan tambang dan dampaknya terhadap masyarakat serta lingkungan. (Foto Lembur Pakuana Channel)

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RADAR BOGOR – Perusahaan tambang di Jawa Barat diminta tidak hanya mengejar keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga bertanggung jawab terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, aktivitas pertambangan tidak boleh justru meninggalkan kerusakan dan menambah beban kehidupan warga.

Penegasan tersebut disampaikan Dedi saat memimpin pembahasan perizinan pertambangan bersama pemerintah daerah dan sejumlah perusahaan.

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Dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Lembur Pakuan, ia mengingatkan bahwa kewenangan pemerintah provinsi dalam urusan pertambangan harus dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Menurut Dedi, izin usaha tambang tidak seharusnya hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan maupun pemerintah.

Warga yang tinggal di sekitar lokasi tambang juga wajib mendapatkan manfaat ekonomi sekaligus perlindungan dari dampak kegiatan tersebut.

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“Yang kedua, masyarakat di desa tempat tambang itu jangan menjadi objek penderita dari sebuah kebijakan,” tegas Dedi.

Pernyataan itu menjadi sorotan terhadap praktik pertambangan yang berpotensi meninggalkan persoalan sosial dan lingkungan bagi masyarakat setelah sumber daya alam di wilayah mereka dieksploitasi.

Dedi Mulyadi Tak Ingin Warga Sekitar Tambang Hanya Jadi Penonton

Dedi mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan yang tidak dikelola secara bertanggung jawab dapat menimbulkan berbagai persoalan.

Dampaknya bisa berupa debu yang mengganggu aktivitas warga, jalan rusak akibat lalu lintas kendaraan berat, hingga terganggunya sumber mata air.

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Editor : Yosep Awaludin
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