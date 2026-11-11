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Jawa Barat

Tak Mau Berutang Demi Sekolahkan Anak, Perjuangan Pak Andi Bikin Dedi Mulyadi Turun Tangan

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Penulis: Yosep Awaludin
Dedi Mulyadi memberikan semangat kepada Andi Rusdianto agar tetap bekerja keras, tidak mudah menyerah, dan terus berjuang demi masa depan anak-anaknya. (Foto:Kang Dedi Mulyadi Chanenl)
Dedi Mulyadi memberikan semangat kepada Andi Rusdianto agar tetap bekerja keras, tidak mudah menyerah, dan terus berjuang demi masa depan anak-anaknya. (Foto:Kang Dedi Mulyadi Chanenl)

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RADAR BOGOR – Di tengah kesibukan mencari rumput untuk pakan ternak, Andi Rusdianto menyimpan satu harapan besarnya, ketiga anaknya bisa terus bersekolah dan memiliki masa depan yang lebih baik.

Warga Pasceuri, Kabupaten Subang tersebut menjalani kehidupan sederhana. Setiap hari, ia bekerja mencari rumput dan sesekali mengambil pekerjaan serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sementara itu, sang istri membantu perekonomian rumah tangga dengan berjualan cimol keliling.

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Penghasilan keduanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membiayai pendidikan anak-anak mereka.

Meski hidup dalam keterbatasan, Andi berusaha agar anak-anaknya tidak kehilangan kesempatan mengenyam pendidikan.

Dalam perbincangannya dengan Dedi Mulyadi yang ditampilkan melalui video YouTube, Andi menceritakan bahwa ketiga anaknya masih menempuh pendidikan.

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Anak pertama telah bekerja di pabrik, anak kedua bekerja di Apotek 24, sedangkan anak bungsunya masih duduk di bangku SMP.

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Tak Mau Berutang, Andi Berjuang Biayai Sekolah Anak

Bagi Andi, pendidikan anak menjadi prioritas yang harus diperjuangkan. Ia mengaku tidak ingin membebani keluarga dengan utang.

Ketika Dedi Mulyadi menanyakan apakah dirinya pernah meminjam uang melalui bank emok, Andi menjawab dengan tegas.

"Tara, abdi mah tara," jawab Andi dalam bahasa Sunda, yang berarti dirinya tidak pernah meminjam uang.

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Editor : Yosep Awaludin
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