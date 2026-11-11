Jaga Warisan Leluhur Kampung Adat Pajajar, Dedi Mulyadi Tak Lupakan Nasib Warganya

RADAR BOGOR – Menjaga kampung adat bukan hanya soal merawat bangunan tua, menata jalan, atau mempertahankan peninggalan leluhur.

Di balik kekayaan sejarah dan budayanya, ada kehidupan masyarakat yang juga membutuhkan perhatian.

Hal itulah yang terlihat saat Dedi Mulyadi mengunjungi Kampung Adat Pajajar, Kabupaten Majalengka.

Advertisement Di sela-sela peninjauan kawasan, ia menyempatkan diri berbincang dengan warga untuk mengetahui kondisi kehidupan mereka.

Perjalanan menyusuri kampung tersebut membawa Dedi pada berbagai cerita. Mulai dari tata letak bangunan, kondisi sungai, kawasan hutan, hingga makam leluhur yang menyimpan kisah masa lalu.

Namun, perhatian Dedi Mulyadi tidak hanya tertuju pada lingkungan dan warisan budaya. Ia juga melihat langsung persoalan yang dihadapi warga, termasuk kebutuhan tempat tinggal dan pendidikan anak.

Advertisement Baca Juga: Instagram Gibran Mendadak Banjir 26 Unggahan dalam 6 Jam, Muncul di Tengah Isu Pengunduran Diri

Bantuan 40 Juta untuk Rumah Warga

Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi ketika Dedi berbincang dengan seorang warga perempuan yang tinggal bersama ibunya.

Dari percakapan tersebut, Dedi mencoba memahami kondisi keluarga dan tempat tinggal mereka.

Rumah yang ditempati masih membutuhkan sejumlah perbaikan, termasuk fasilitas kamar mandi.

Mendengar kondisi itu, Dedi menyampaikan rencana memberikan bantuan sebesar Rp40 juta untuk membantu renovasi rumah.