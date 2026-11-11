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Jawa Barat

Jaga Warisan Leluhur Kampung Adat Pajajar, Dedi Mulyadi Tak Lupakan Nasib Warganya

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Penulis: Yosep Awaludin
Dedi Mulyadi mengunjungi Kampung Adat Pajajar dan menyiapkan bantuan renovasi rumah serta sekolah gratis bagi warga.(Foto : Kang Dedi Mulyadi Channel)
Dedi Mulyadi mengunjungi Kampung Adat Pajajar dan menyiapkan bantuan renovasi rumah serta sekolah gratis bagi warga.(Foto : Kang Dedi Mulyadi Channel)

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RADAR BOGOR – Menjaga kampung adat bukan hanya soal merawat bangunan tua, menata jalan, atau mempertahankan peninggalan leluhur.

Di balik kekayaan sejarah dan budayanya, ada kehidupan masyarakat yang juga membutuhkan perhatian.

Hal itulah yang terlihat saat Dedi Mulyadi mengunjungi Kampung Adat Pajajar, Kabupaten Majalengka. 

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Di sela-sela peninjauan kawasan, ia menyempatkan diri berbincang dengan warga untuk mengetahui kondisi kehidupan mereka.

Perjalanan menyusuri kampung tersebut membawa Dedi pada berbagai cerita. Mulai dari tata letak bangunan, kondisi sungai, kawasan hutan, hingga makam leluhur yang menyimpan kisah masa lalu.

Namun, perhatian Dedi Mulyadi tidak hanya tertuju pada lingkungan dan warisan budaya. Ia juga melihat langsung persoalan yang dihadapi warga, termasuk kebutuhan tempat tinggal dan pendidikan anak.

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Bantuan 40 Juta untuk Rumah Warga

Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi ketika Dedi berbincang dengan seorang warga perempuan yang tinggal bersama ibunya.

Dari percakapan tersebut, Dedi mencoba memahami kondisi keluarga dan tempat tinggal mereka.

Rumah yang ditempati masih membutuhkan sejumlah perbaikan, termasuk fasilitas kamar mandi.

Mendengar kondisi itu, Dedi menyampaikan rencana memberikan bantuan sebesar Rp40 juta untuk membantu renovasi rumah.

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Editor : Yosep Awaludin
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