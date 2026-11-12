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Jawa Barat

Viral! Mak Enci Curi Sembako di Bogor, Dedi Mulyadi Ungkap Penyebab Dibaliknya

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Penulis: Yosep Awaludin
Dedi Mulyadi mendengarkan cerita Mak Enci saat mengungkap persoalan utang yang menjeratnya di Batutulis, Kota Bogor. (Foto : YouTube Kang Dedi Mulyadi)
Dedi Mulyadi mendengarkan cerita Mak Enci saat mengungkap persoalan utang yang menjeratnya di Batutulis, Kota Bogor. (Foto : YouTube Kang Dedi Mulyadi)

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RADAR BOGOR – Di balik peristiwa pencurian sembako di Kota Bogor, tersimpan persoalan hidup yang selama ini tidak diketahui banyak orang.

Seorang ibu bernama Rumsi, yang akrab disapa Mak Enci, ternyata menyimpan beban utang dari sejumlah pinjaman yang tidak diketahui suami maupun anak-anaknya.

Kisah tersebut terungkap ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemui Mak Enci setelah video dirinya menjadi korban perundungan dan dipermalukan warga beredar di media sosial.

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Dalam tayangan di kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi, Dedi berusaha menggali persoalan yang membuat perempuan tersebut nekat mengambil barang dari sebuah toko.

Mak Enci diketahui tinggal di kawasan Batutulis, Kota Bogor. Sehari-hari, ia mengelola warung kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarganya.

Dari hasil penjualan warung, Mak Enci mengaku bisa memperoleh pemasukan sekitar Rp200 ribu sehari.

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Namun, uang tersebut tidak selalu terkumpul karena harus memenuhi berbagai kebutuhan, termasuk membayar cicilan pinjaman.

Persoalan semakin rumit karena Mak Enci memiliki kebiasaan meminjam uang dari bank keliling dan Bank Emok.

Utang Menumpuk, Keluarga Tak Mengetahui

Dalam perbincangan tersebut, Mak Enci mengaku memiliki utang di sejumlah tempat. Bahkan, beberapa penagih pinjaman disebut telah mendatangi rumahnya.

Utang Mak Enci ternyata tidak sedikit. Dari pengakuannya kepada Dedi Mulyadi, total pinjamannya dari sejumlah sumber, mulai dari bank keliling, Bank Emok, hingga BRI melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR), diperkirakan mencapai sekitar 20 juta.

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Editor : Yosep Awaludin
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