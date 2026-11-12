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Jawa Barat

Ekonomi Jabar Tumbuh 5,89 Persen, Kamrussamad Sebut KDM Berhasil Jaga Momentum

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad. (Dok. Kamrussamad)
Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Kamrussamad. (Dok. Kamrussamad)

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RADAR BOGOR – Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada Triwulan III 2026 mencapai 5,89 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Capaian tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 5,47 persen.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur, Kamrussamad, menilai capaian tersebut menunjukkan ketahanan dan daya saing ekonomi Jawa Barat di tengah ketidakpastian ekonomi global maupun domestik.

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Dia juga menyoroti peran Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pendekatan kepemimpinan yang responsif terhadap masyarakat dan pelaku usaha.

"Pendekatan kultural dan etika Sunda, komunikasi ekspresif dan pemanfaatan media sosial, serta ketegasan dan responsivitas telah mendorong implementasi kebijakan publik dan layanan birokrasi lebih terukur serta adaptif terhadap pelaku bisnis," ungkap Kamrussamad.

Menurutnya, terdapat enam indikator penting yang memperlihatkan perkembangan ekonomi Jawa Barat.

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Indikator tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi, kinerja sektor produksi, konsumsi dan investasi, pariwisata dan perdagangan, penyerapan tenaga kerja, hingga pembangunan manusia.

Pertama, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tercatat lebih tinggi dibandingkan nasional.

Berdasarkan data BPS yang dikutip Kamrussamad, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat secara kumulatif sejak Triwulan I hingga Triwulan III 2026 mencapai 5,81 persen.

Angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,45 persen.

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Editor : Yosep Awaludin
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