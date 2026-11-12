Dedi Mulyadi Beri Asuransi Ketenagakerjaan bagi 250 Ribu Anggota Linmas di Jawa Barat

RADAR BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan jaminan perlindungan asuransi ketenagakerjaan bagi 250.000 anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang tersebar di seluruh wilayah provinsi tersebut.

Kebijakan yang dipastikan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap dedikasi anggota Linmas yang selama ini berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta ketenteraman di lingkungan masyarakat.

Pengumuman tersebut disampaikan Dedi Mulyadi saat memimpin Apel Akbar Satlinmas se-Jawa Barat yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus DPD dan DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (Aslinmas) tingkat provinsi. Kegiatan berlangsung di Stadion Watubelah, Kabupaten Cirebon, Rabu, 11 November 2026.

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Dalam arahannya, gubernur yang akrab disapa KDM itu menekankan bahwa upaya menciptakan keamanan bagi masyarakat harus disertai perhatian terhadap keselamatan para petugas yang menjalankan tugas perlindungan.

Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memastikan anggota Linmas memperoleh jaminan kesehatan serta perlindungan apabila mengalami kecelakaan ketika bertugas.

Advertisement “Kami juga menyampaikan perlindungan, jadi sebelum melindungi masyarakat, linmasnya dilindungi, satu, dilindungi kesehatannya, dua dilindungi kecelakaan saat menjalankan pekerjaan,” ujar Dedi dalam keterangannya dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Dedi, seluruh 250.000 anggota Aslinmas di Jawa Barat akan mendapatkan fasilitas perlindungan asuransi tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk pengakuan pemerintah terhadap kontribusi dan pengabdian mereka dalam membantu menjaga kondisi lingkungan tetap aman dan tertib.

Pemberian jaminan tersebut diharapkan dapat meningkatkan motivasi anggota Linmas dalam menjalankan tanggung jawabnya di tengah masyarakat. Dengan adanya perlindungan bagi petugas, mereka diharapkan dapat melaksanakan tugas secara lebih optimal tanpa mengabaikan aspek keselamatan diri.

Selain persoalan jaminan kesejahteraan, Dedi juga mendorong agar setiap desa dan kelurahan memiliki tingkat kesiapsiagaan yang baik dalam menghadapi berbagai kemungkinan gangguan. Hal ini mencakup ancaman bencana hidrometeorologi, persoalan lingkungan, hingga potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Ia meminta anggota Linmas mengambil peran aktif dalam mengantisipasi dampak cuaca ekstrem, terutama hujan dengan intensitas tinggi yang dapat memicu banjir. Selain itu, mereka diharapkan turut membantu menangani persoalan di lingkungan masing-masing serta mencegah berbagai tindakan yang berpotensi mengganggu keamanan warga.