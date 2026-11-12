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Jawa Barat

Jadwal Baru KA Pangrango dan Siliwangi Mulai 1 Desember 2026, Cek Waktu Keberangkatannya di Sini

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Penulis: Reka Faturachman
Penumpang saat naik KA Pangrango. (Dok. Humas KAI Daop 1 Jakarta)
Penumpang saat naik KA Pangrango. (Dok. Humas KAI Daop 1 Jakarta)

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RADAR BOGOR – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 1 Jakarta akan menerapkan penyesuaian jadwal perjalanan Kereta Api (KA) Pangrango dan KA Siliwangi mulai 1 Desember 2026. Perubahan tersebut mengikuti pemberlakuan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) 2026.

Penyesuaian terutama berlaku pada sejumlah keberangkatan KA Pangrango dari Stasiun Bogor Paledang menuju Sukabumi. Tiga jadwal perjalanan mengalami percepatan waktu selama lima menit dibandingkan ketentuan sebelumnya.

Meski terdapat perubahan jam keberangkatan, KAI memastikan jumlah perjalanan kedua layanan kereta tersebut tidak mengalami pengurangan. KA Pangrango tetap melayani rute Bogor Paledang–Sukabumi, sedangkan KA Siliwangi beroperasi pada lintas Sukabumi–Cipatat.

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Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo, menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan terhadap tiga perjalanan KA Pangrango yang berangkat dari Bogor Paledang. Ketiganya kini dijadwalkan berangkat lima menit lebih cepat dari jadwal sebelumnya.

Ia meminta calon penumpang memperhatikan perubahan tersebut dan memeriksa kembali waktu keberangkatan sebelum melakukan perjalanan. Meskipun selisih waktunya relatif singkat, ketepatan dalam mengetahui jadwal terbaru diperlukan agar pelanggan tidak terlambat datang ke stasiun maupun tertinggal kereta.

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Berikut jadwal perjalanan KA Pangrango dan KA Siliwangi yang berlaku mulai 1 Desember 2026:

A. KA Pangrango Relasi Bogor Paledang–Sukabumi

1. KA Pangrango (266), berangkat pukul 07.50 WIB.
2. KA Pangrango (268), berangkat pukul 12.50 WIB.
3. KA Pangrango (270), berangkat pukul 17.15 WIB.
4. KA Pangrango (272), berangkat pukul 21.40 WIB.

B. KA Pangrango Relasi Sukabumi–Bogor Paledang

1. KA Pangrango (265), berangkat pukul 05.10 WIB.
2. KA Pangrango (267), berangkat pukul 10.30 WIB.
3. KA Pangrango (269), berangkat pukul 14.55 WIB.
4. KA Pangrango (271), berangkat pukul 19.20 WIB.

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Editor : Eka Rahmawati
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