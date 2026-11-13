Dedi Mulyadi Soroti Nasib Rindi yang Kehilangan Tiga Jari, Upahnya Masih Dipotong Perusahaan

RADAR BOGOR – Kecelakaan kerja yang dialami Rindi Natasya mengubah perjalanan hidupnya.

Perempuan asal Desa Sukamulia, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, itu kehilangan tiga jari tangannya setelah terjepit mesin produksi di tempatnya bekerja.

Di tengah proses pemulihan, ia juga harus memperjuangkan hak-haknya sebagai pekerja.

Advertisement Rindi diketahui bekerja di PT Dayun Bobin Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang produksi komponen berbahan plastik untuk kebutuhan otomotif.

Selama sekitar dua tahun, ia menjalani pekerjaan di perusahaan tersebut dengan status pekerja berupah harian.

Namun, insiden pada 8 Agustus 2026 membuat kehidupannya berubah. Saat membersihkan mesin produksi, tangan Rindi terjepit pada bagian mesin molding. Akibat kejadian itu, tiga jarinya mengalami cedera serius hingga harus diamputasi.

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Setelah kecelakaan tersebut, Rindi menjalani serangkaian perawatan medis. Seluruh biaya pengobatannya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan.

Berdasarkan keterangan dalam pertemuan yang membahas kasusnya, total biaya pengobatan yang telah dikeluarkan mencapai sekitar Rp217 juta, termasuk 19 kali perawatan jalan.

Meski mendapatkan jaminan biaya pengobatan, Rindi mengaku masih menghadapi persoalan lain.

Ia menyebut penghasilannya tetap mengalami pemotongan setelah kecelakaan kerja tersebut.