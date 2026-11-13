Dedi Mulyadi Soroti Sistem Kesehatan, Dokter Terbaik Harus Ada di Puskesmas

RADAR BOGOR – Membangun rumah sakit dan menambah fasilitas kesehatan kerap dianggap sebagai langkah utama untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.

Namun, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi justru mengajak pemerintah mengubah cara pandang tersebut.

Menurutnya, kesehatan tidak semestinya hanya berorientasi pada pengobatan ketika masyarakat jatuh sakit.

Advertisement Lebih dari itu, pemerintah harus mulai membangun sistem yang mampu mencegah masyarakat terserang penyakit.

Pandangan tersebut disampaikan Dedi Mulyadi dalam pidatonya pada Pertemuan Penggiat Kesehatan Nasional di Bandung, sebagaimana ditayangkan melalui kanal YouTube Lembur Pakuan Channel.

Di hadapan para insan kesehatan dan pejabat pemerintah, ia menyoroti pentingnya mengubah paradigma pembangunan kesehatan di Indonesia.

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Dedi menilai, selama ini perhatian terhadap sektor kesehatan masih banyak diarahkan pada pembangunan rumah sakit, penyediaan obat-obatan, hingga fasilitas pengobatan.

Padahal, upaya menjaga masyarakat tetap sehat seharusnya menjadi prioritas utama.

"Kalau paradigmannya terus pengobatan, maka saya katakan kita ini adalah konsumen dari seluruh produksi alat kesehatan. Kita adalah konsumen dari seluruh obat-obatan. Kita adalah konsumen dari seluruh industri farmasi," ujar Dedi Mulyadi.

Ia kemudian menawarkan pendekatan berbeda. Menurutnya, pemerintah perlu mendorong pola hidup sehat melalui berbagai sektor, mulai dari pendidikan, keluarga, olahraga, hingga pembangunan lingkungan.