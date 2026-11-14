Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Luncurkan Fitur 'Angkut ODGJ', Ini Tujuannya

RADAR BOGOR - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali membuat inovasi dengan meluncurkan fitur "Angkut ODGJ" pada aplikasi Sapawarga.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) membuat fitur ini dengan tujuan agar Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) bisa ditertibkan dipantau secara berkala.

Mengutip laman resmi Pemrpov Jabar, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa penanganan ODGJ di Jawa Barat harus dibarengi dengan sistem yang jelas, sehingga pasien mendapatkan penanganan yang tepat.

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Menurut Dedi, selama ini penangan orang dalam gangung jiwa di Jawa Barat tidak dilakukan dengan sangat maksimal, sehingga masalah tersebut sampai sekarang belum terselesaikan.

"Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon. Sampai ODGJ-nya nanya 'anu gelo teh saha'," ujar Dedi Mulyadi.

Advertisement Lebih lanjut, Gubernur Jawa Barat tersebut juga menegaskan tidak boleh ada lagi ODGJ yang tidak mendapatkan penanganan yang tepat, jangan sampai mereka dilempar dari daerah ke daerah yang lain.

Hadirnya fitur "Angkut ODGJ" pada aplikasi Sapawarga tersebut dinilai akan bisa memantau prosees penjemputan, pengangkutan, hingga pengiriman ke rumah sakit rujukan yang telah ditentukan.

Menurut kepala daerah berusia 55 tahun itu, dengan adanya sistem yang jelas, maka tanggung jawab pemerintah terhadap pasien ODGJ juga nyata.

"Nanti semua proses pengangkutan dan pengiriman ke rumah sakit yang sudah ditentukan akan kita pantau melalui aplikasi. Jadi datanya masuk, rutenya jelas, dan tanggung jawabnya jelas," kata Dedi Mulyadi.

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