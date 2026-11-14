Dedi Mulyadi Hadirkan Fitur Angkut ODGJ, Warga Bogor Simak Tahapan Penanganannya

RADAR BOGOR – Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadirkan inovasi layanan publik melalui peluncuran fitur Angkut ODGJ pada aplikasi Sapawarga.

Layanan berbasis digital ini disiapkan untuk memperbaiki sistem penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), khususnya dalam proses evakuasi, pengangkutan, hingga penempatan pasien di fasilitas kesehatan rujukan.

Kehadiran fitur tersebut diharapkan mampu mengakhiri persoalan pasien yang selama ini kerap dipindahkan dari satu wilayah ke wilayah lain tanpa kepastian penanganan. Melalui sistem terintegrasi, setiap tahapan pelayanan dapat diketahui dan diawasi secara langsung oleh instansi terkait.

Advertisement Dedi Mulyadi mengatakan, pemerintah membutuhkan mekanisme penanganan ODGJ yang terkoordinasi agar tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah kabupaten dan kota.

Ia menyoroti praktik pemindahan pasien yang selama ini terjadi secara berulang antardaerah.

Advertisement Salah satu gambaran persoalan tersebut terlihat dari perjalanan pasien yang berpindah dari Cirebon menuju sejumlah wilayah, seperti Indramayu, Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, hingga Majalengka sebelum kembali lagi ke Cirebon.

“Selama ini rantai pengiriman ODGJ itu dari Cirebon ke Indramayu, ke Subang, Karawang, Bekasi, Depok, Bogor, Cianjur, Bandung Barat, Kota Bandung, Sumedang, Kuningan, Majalengka, balik lagi ke Cirebon," ujar Dedi dalam keterangannya dilansir dari laman resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Dedi, kondisi tersebut merupakan persoalan lama yang harus segera diselesaikan. Pemerintah daerah tidak boleh membiarkan pasien terlantar akibat ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan.

Melalui fitur Angkut ODGJ yang tersedia di aplikasi Sapawarga dan laman angkutodgj.jabarprov.go.id, Pemprov Jabar akan mengintegrasikan informasi mengenai proses penjemputan hingga pengantaran pasien ke rumah sakit yang telah ditentukan.

Dedi menjelaskan bahwa seluruh tahapan tersebut akan tercatat dalam sistem digital. Dengan demikian, lokasi pasien, jalur pengangkutan, serta instansi yang bertanggung jawab dapat diketahui secara lebih transparan.