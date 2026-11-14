Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Jawa Barat

Soal Isu Cawapres hingga Kehadiran di Istana, Begini Jawaban Dedi Mulyadi

E
Penulis: Eka Rahmawati
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa urusan cawapres merupakan ranah Presiden. (YouTube Lembur Pakuan Channel)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa urusan cawapres merupakan ranah Presiden. (YouTube Lembur Pakuan Channel)

Advertisement

RADAR BOGOR - Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi muncul di tengah kabar pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) RI. 

Dedi Mulyadi ramai dikabarkan sebagai kepala daerah yang digadang-gadang menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres). 

Menjawab soal isu tersebut, Dedi memberikan penjelasan, terlebih terkait dengan kehadirannya di Istana Negara pada Hari Pahlawan 10 November 2026 lalu.

Advertisement

Baca Juga: Dedi Mulyadi Hadirkan Fitur Angkut ODGJ, Warga Bogor Simak Tahapan Penanganannya

Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta. 

"Saya mau bercerita nih sekaligus hal yang membuat saya tersenyum, tanggal 10 November itu saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar Pahlawan," ujar Dedi mengawali ceritanya sebagaimana diunggah di Instagram @dedimulyadi71, Sabtu, 14 November 2026.

Advertisement

Kehadirannya di Istana Negara kata Dedi untuk penganugerahan gelar pahlawan tokoh Jawa Barat yakni Almarhum Marsekal Madya R Suryadi Suryadarma dan Alharhum KH. Abbas Abdul Jamil.

"Jadi ke situ menghadiri acara penganugerahan, nggak ada kaitannya dengan persoalan cawapres, kalau urusan cawapres mah urusan Bapak Presiden, saya tidak memikirkan itu," tegas gubernur Jawa Barat.

Sebab menurut kepala daerah yang kerap disapa KDM itu yang saat ini ia pikirkan di antaranya pembangunan di Jawa Barat seperti perbaikan jalan hingga pendidikan.

"Yang saya pikirkan sekarang itu gimana caranya dalam 2 tahun ke depan jalan-jalan di Jawa Barat semuanya pada mulus, rumah rakyatnya pada bagus, anak-anak sekolahnya pada lulus," pungkasnya.

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Dedi Mulyadi Hadirkan Fitur Angkut ODGJ, Warga Bogor Simak Tahapan Penanganannya

Dedi Mulyadi Hadirkan Fitur Angkut ODGJ, Warga Bogor Simak Tahapan Penanganannya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menghadirkan Fitur Angkut ODGJ di Sapawarga untuk menangani pasien di Jawa Barat termasuk Bogor.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Luncurkan Fitur 'Angkut ODGJ', Ini Tujuannya

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Luncurkan Fitur 'Angkut ODGJ', Ini Tujuannya

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali membuat inovasi dengan meluncurkan fitur "Angkut ODGJ" pada aplikasi Sapawarga. 

Dedi Mulyadi Soroti Sistem Kesehatan, Dokter Terbaik Harus Ada di Puskesmas

Dedi Mulyadi Soroti Sistem Kesehatan, Dokter Terbaik Harus Ada di Puskesmas

Sistem kesehatan terutama di puskesmas jadi sorotan Guberrnur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Ia meminta di Puskesmas harus ada dokter terbaik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer