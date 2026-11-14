Soal Isu Cawapres hingga Kehadiran di Istana, Begini Jawaban Dedi Mulyadi

RADAR BOGOR - Nama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi muncul di tengah kabar pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden (wapres) RI.

Dedi Mulyadi ramai dikabarkan sebagai kepala daerah yang digadang-gadang menjadi salah satu kandidat calon wakil presiden (cawapres).

Menjawab soal isu tersebut, Dedi memberikan penjelasan, terlebih terkait dengan kehadirannya di Istana Negara pada Hari Pahlawan 10 November 2026 lalu.

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Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh bangsa bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan di Istana Negara, Jakarta.

"Saya mau bercerita nih sekaligus hal yang membuat saya tersenyum, tanggal 10 November itu saya diundang ke Istana untuk menghadiri penganugerahan gelar Pahlawan," ujar Dedi mengawali ceritanya sebagaimana diunggah di Instagram @dedimulyadi71, Sabtu, 14 November 2026.

Advertisement Kehadirannya di Istana Negara kata Dedi untuk penganugerahan gelar pahlawan tokoh Jawa Barat yakni Almarhum Marsekal Madya R Suryadi Suryadarma dan Alharhum KH. Abbas Abdul Jamil.

"Jadi ke situ menghadiri acara penganugerahan, nggak ada kaitannya dengan persoalan cawapres, kalau urusan cawapres mah urusan Bapak Presiden, saya tidak memikirkan itu," tegas gubernur Jawa Barat.

Sebab menurut kepala daerah yang kerap disapa KDM itu yang saat ini ia pikirkan di antaranya pembangunan di Jawa Barat seperti perbaikan jalan hingga pendidikan.