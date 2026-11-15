Patroli Malam Berujung Terungkapnya Kasus, Anggota Linmas Indramayu Bantu Tangkap Pelaku

RADAR BOGOR – Patroli malam yang dilakukan seorang anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Desa Cikawung, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, justru berujung pada terungkapnya kasus.

Anggota Linmas Indramayu bernama Nono itu awalnya hanya melihat seorang pria yang membawa karung dan menunjukkan gerak-gerik mencurigakan. Namun, kecurigaannya tersebut akhirnya membawa warga hingga menemukan mobil yang telah dibakar dan berisi jasad korban.

Kisah tersebut terungkap saat Linmas Indramayu Nono bertemu dengan Dedi Mulyadi. Pertemuan itu diunggah melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

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Peristiwa bermula ketika Nono sedang melakukan patroli malam di wilayah tugasnya.

Advertisement Saat menyusuri sebuah gang, ia melihat seorang pria membawa karung. Gerak-gerik pria tersebut membuat Nono curiga sehingga ia mencoba menanyakan identitas dan maksud kedatangannya.

Namun, pria tersebut tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia justru menelepon seseorang.

Kecurigaan Nono semakin kuat ketika pria itu menunjukkan sikap seolah hendak menyerangnya. Nono kemudian memilih menjaga jarak dan meminta bantuan warga.

“Saya minta bantuan karena khawatir temannya banyak. Walaupun kita pintar berkelahi, kalau menghadapi kawan-kawannya juga bisa berbahaya,” kata Nono.

Setelah mendapat bantuan, Nono terus memantau pergerakan pria tersebut. Ia kemudian kembali menemukan pria yang dicurigai bersama seorang pria lainnya di kawasan hutan.

Warga akhirnya berhasil mengamankan keduanya. Mereka diikat menggunakan tali sebelum diserahkan kepada perangkat desa dan polisi.