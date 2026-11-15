Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Bongkar Carut-marut Program Bedah Rumah

RADAR BOGOR – Program bedah rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Barat diwarnai persoalan distribusi genteng. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bahkan turun langsung mengecek kabar puluhan sopir yang belum mendapat kepastian pembayaran.

Persoalan tersebut terungkap saat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemukan deretan truk yang mengangkut genteng untuk kebutuhan program pemerintah.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak langsung percaya ketika mendapat laporan bahwa masalah pembayaran sudah diselesaikan.

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Dedi memilih meminta penjelasan langsung kepada pihak yang terlibat. Momen tersebut terekam dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel.

“Saya sekarang enggak mau gampang percaya. Saya tanya langsung. Mana Bupati? Tadi barusan bilang sudah beres. Mana beresnya?” ujar Dedi.

Advertisement Ia bahkan meminta persoalan tersebut dituntaskan terlebih dahulu sebelum meninggalkan lokasi. Fokusnya adalah memastikan para sopir yang telah mengangkut genteng benar-benar menerima hak mereka.

85 Truk Disebut Belum Dibayar

Dalam pembahasan mengenai distribusi genteng tersebut, terungkap sekitar 146 truk telah disiapkan untuk mengangkut genteng produksi lokal.

Namun, sekitar 85 truk disebut belum mendapatkan pembayaran ketika persoalan itu mencuat.

Kondisi tersebut membuat Dedi mempertanyakan mengapa kendaraan sudah disiapkan dan genteng telah dimuat, tetapi tujuan pengiriman maupun proses administrasinya belum sepenuhnya jelas.

Perwakilan pemerintah daerah kemudian menjelaskan bahwa sebagian pengiriman masih terkendala tujuan penerimaan. Sejumlah daerah disebut belum menyelesaikan proses pemilihan toko atau pihak yang akan menerima genteng.