Kunjungi Peternak di Subang, Dedi Mulyadi Ubah Kotoran Domba Jadi Peluang Penghasilan

RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menaruh perhatian pada kehidupan masyarakat kecil.

Dalam kunjungannya ke wilayah Subang, Dedi Mulyadi menyempatkan diri menemui sejumlah peternak domba, melihat kondisi kandang, sekaligus berdialog mengenai penghasilan dan kebutuhan sehari-hari warga.

Momen tersebut terekam dalam tayangan di kanal YouTube miliknya. Tidak hanya menyapa dan berbincang, Dedi Mulyadi juga memeriksa kondisi ternak serta mendengarkan cerita warga yang menggantungkan kehidupan dari usaha beternak dan mencari rumput.

Advertisement Salah satu warga yang ditemui adalah Mang Andi, seorang peternak yang memelihara beberapa ekor domba.

Dalam perbincangan itu, Dedi menanyakan keadaan ternaknya sekaligus memastikan bantuan pembelian domba yang sebelumnya sempat dibicarakan telah diterima.

Pertemuan berlangsung akrab. Sesekali, percakapan keduanya diselingi gurauan. Namun, pembahasan juga menyentuh persoalan ekonomi keluarga hingga kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat.

Advertisement Dedi Mulyadi Ajak Warga Optimalkan Lahan untuk Kandang Domba

Ketika meninjau area peternakan, Dedi turut memperhatikan pemanfaatan lahan milik kelurahan yang digunakan warga untuk kegiatan beternak.

Ia menilai lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal sebaiknya bisa dijadikan tempat kegiatan produktif.

Dengan begitu, aset yang tersedia dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Daripada nganggur tanah kelurahan mending pake kandang domba," ujar Dedi Mulyadi dalam percakapan tersebut.