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Jawa Barat

Dedi Mulyadi Beri Pesan Tegas kepada Pekerja Pabrik Mobil, Singgung Sulitnya Cari Kerja

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Penulis: Yosep Awaludin
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan pesan kepada salah satu pekerja saat mengunjungi pabrik perakitan mobil listrik di Purwakarta.(Foto : Kang Dedi Mulyadi Channel)
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan pesan kepada salah satu pekerja saat mengunjungi pabrik perakitan mobil listrik di Purwakarta.(Foto : Kang Dedi Mulyadi Channel)

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RADAR BOGOR – Deru aktivitas industri otomotif menjadi pemandangan yang menarik perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat mengunjungi kawasan perakitan mobil listrik di Purwakarta. 

Di tempat itu, Dedi Mulyadi melihat langsung sejumlah kendaraan dari berbagai merek yang dirakit di dalam negeri sekaligus berdialog dengan para pekerja yang mayoritas berasal dari daerah setempat.

Kunjungan Dedi Mulyadi tersebut bukan sekadar melihat deretan mobil listrik yang tengah diproduksi. 

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Dedi juga ingin mengetahui sejauh mana industri otomotif mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja lokal.

Di hadapan perwakilan perusahaan, Dedi menanyakan jumlah merek kendaraan yang dirakit di kawasan tersebut.

Ia mendapat penjelasan bahwa terdapat enam merek yang beroperasi melalui tiga jalur produksi, di antaranya Polytron, Aletra, Geely, Xpeng, dan beberapa merek lainnya.

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Salah satu hal yang menarik perhatiannya adalah kehadiran Polytron, merek yang selama ini lebih dikenal masyarakat melalui produk elektronik seperti televisi dan perangkat rumah tangga.

Dedi kemudian menyinggung peluang Indonesia memiliki industri mobil dengan identitas dalam negeri.

Meski sebagian teknologi dan komponen masih berasal dari China, ia melihat adanya kesempatan untuk memperkuat kemampuan produksi nasional.

“Berarti dalam jangka panjang kita punya dong mobil dalam negeri. Kita punya dong namanya Polytron,” ujar Dedi.

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Editor : Yosep Awaludin
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