RADAR BOGOR – Persoalan hama yang menyerang tanaman padi menjadi perhatian Dedi Mulyadi saat meninjau kondisi persawahan di lembur pakuan dan berdialog langsung dengan para petani.

Melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, ia menemukan sejumlah tanaman padi terserang hama, mulai dari ulat, wereng, sundep hingga walang sangit.

Di tengah percakapan dengan petani, Dedi Mulyadi kemudian mengajak mereka memahami penyebab meningkatnya populasi hama.

Advertisement Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa hanya diselesaikan dengan menyemprotkan obat-obatan kimia secara terus-menerus.

Ia justru menyoroti pentingnya keseimbangan ekosistem sawah, terutama keberadaan predator alami yang berperan mengendalikan populasi hama.

Dedi Mulyadi menjelaskan, ulat dan berbagai jenis hama lainnya sebenarnya merupakan bagian dari rantai makanan.

Advertisement Keberadaan mereka menjadi sumber makanan bagi hewan lain yang berperan sebagai predator.

Namun, ketika predator alami semakin berkurang, populasi hama berpotensi meningkat karena tidak ada cukup pemangsa yang mengendalikannya.

"Jadi hama sekarang banyak itu karena ekosistemnya tidak ada," ujar Dedi Mulyadi saat berdialog dengan petani.

Dedi Mulyadi Soroti Hilangnya Predator Alami

Dalam dialog tersebut, Dedi Mulyadi mencontohkan peran burung sebagai salah satu predator alami yang membantu mengendalikan populasi hama di persawahan.