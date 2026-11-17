RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Gedung DPRD Jawa Barat dan berbincang langsung dengan Ketua DPRD Jabar, Buky Wibawa Karya Guna.

Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas sejumlah hal, termasuk polemik foto Gibran Rakabuming Raka yang sempat diturunkan dan dibalik saat audiensi masyarakat sipil Jawa Barat.

Percakapan yang ditayangkan melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel itu menjadi kesempatan bagi Buky untuk menjelaskan kronologi kejadian yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Advertisement Dengan suasana santai, Dedi mengajak Buky mengingat kembali peristiwa yang berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.

Mulai dari kedatangan kelompok masyarakat sipil, penyampaian aspirasi, hingga momen foto bersama yang kemudian memicu kesalahpahaman publik.

Dedi Mulyadi Gali Kronologi Audiensi

Advertisement Dalam dialog tersebut, Dedi menanyakan secara langsung bagaimana awal mula audiensi masyarakat sipil Jawa Barat berlangsung di Gedung DPRD Jabar.

Buky menjelaskan, pihaknya menerima surat permohonan audiensi pada 10 November 2026. Pertemuan kemudian dijadwalkan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB.

Ia bersama Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan, menerima para peserta di ruang Badan Anggaran. Jumlah peserta yang hadir ternyata lebih banyak dari perkiraan awal.

Menurut Buky, surat awal menyebut sekitar 25 orang yang akan hadir. Namun, dokumen berikutnya mencantumkan 76 orang sebagai pihak yang menyampaikan aspirasi.

Dalam pertemuan itu, peserta menyampaikan sejumlah pernyataan sikap.