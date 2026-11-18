RADAR BOGOR – Aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Majalengka kembali menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Kali ini, Dedi Mulyadi turun langsung ke lokasi pertambangan untuk melihat kondisi lingkungan sekaligus memastikan aktivitas yang dinilai mengancam sumber air masyarakat tersebut dihentikan.

Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi menemukan sejumlah pekerja yang masih beraktivitas di kawasan tambang.

Advertisement Menariknya, salah satu orang yang ditemuinya mengaku bekerja sebagai pengawas fungsional di Inspektorat Kabupaten Majalengka.

Awalnya, Dedi mempertanyakan keberadaan pria tersebut di lokasi tambang saat jam kerja.

Pria bernama Dedi Setiabudi itu kemudian menjelaskan bahwa dirinya sedang mencari tanah untuk kebutuhan taman dan pembibitan di kampungnya.

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Ia mengaku mendapat tugas dari atasannya untuk mencari tanah yang akan digunakan dalam kegiatan penataan lingkungan.

Namun, Dedi Mulyadi justru mempertanyakan mengapa pencarian tanah tersebut dilakukan di kawasan pertambangan yang diduga ilegal.

"Kenapa harus mencari tanah ke sini? Di sini tambang semua," tanya Dedi Mulyadi dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube-nya.

Dedi Mulyadi Soroti Tambang yang Mengancam Sumber Air

Dalam peninjauan tersebut, Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa persoalan tambang bukan hanya berkaitan dengan legalitas aktivitas pertambangan, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.