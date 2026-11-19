RADAR BOGOR – Bekerja setiap hari mengangkat galon air mineral dengan berat sekitar 20 kilogram bukanlah pekerjaan mudah.

Namun, bagi para kuli panggul di sebuah perusahaan air mineral di Kabupaten Subang, Jawa Barat, aktivitas tersebut menjadi rutinitas demi memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kondisi kehidupan para pekerja itu mendapat perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Advertisement Dalam kunjungannya ke perusahaan tersebut, Dedi Mulyadi berbincang langsung dengan sejumlah kuli panggul untuk mengetahui pekerjaan, besaran upah, hingga kondisi tempat tinggal mereka.

Dari percakapan tersebut, terungkap bahwa sebagian pekerja yang setiap hari mengandalkan kekuatan fisik ternyata belum memiliki rumah sendiri.

Bahkan, ada yang masih tinggal di bangunan sederhana dengan kondisi yang membutuhkan perbaikan.

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Melihat keadaan itu, Dedi meminta pihak perusahaan memberikan perhatian lebih kepada para pekerja, terutama mereka yang belum mempunyai tempat tinggal layak.

Setiap Hari Mengangkat Galon dengan Berat 20 Kilogram

Pekerjaan sebagai kuli panggul membutuhkan tenaga fisik yang besar. Para pekerja harus mengangkat dan memindahkan galon air mineral dengan bobot sekitar 20 kilogram secara berulang-ulang.

Ketika berbincang dengan salah seorang pekerja, Dedi sempat melontarkan candaan mengenai bentuk tubuh pekerja yang terlihat kekar akibat terbiasa mengangkat beban berat.

Namun, di balik suasana obrolan yang santai tersebut, tersimpan gambaran beratnya pekerjaan yang mereka jalani setiap hari. Kekuatan fisik menjadi modal utama untuk mendapatkan penghasilan.