RADAR BOGOR – Ketika seseorang jatuh sakit, persoalan yang dihadapi keluarga bukan hanya mencari kesembuhan. Biaya transportasi ke rumah sakit, makan selama mendampingi pasien, hingga kehilangan penghasilan bisa menjadi beban yang tak kalah berat.

Advertisement Hal itu menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat menghadiri peluncuran program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas di Kabupaten Bekasi.

Program yang diluncurkan di bawah kepemimpinan Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja tersebut menjamin akses pelayanan kesehatan bagi sekitar 3,4 juta penduduk Kabupaten Bekasi, tanpa memandang status desil kemiskinan.

Dedi Mulyadi mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, pemerintah harus hadir memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan ketika membutuhkan, tanpa terhambat persoalan biaya.

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“Urusan menjaga kesehatan itu tanggung jawab diri sendiri. Pemerintah bertanggung jawab memastikan masyarakat mendapatkan pengobatan ketika sakit,” demikian pesan Dedi Mulyadi dalam arahannya.

Menjaga Kesehatan Tak Harus Menunggu Sakit

Dedi Mulyadi mengingatkan masyarakat bahwa menjaga kesehatan seharusnya dimulai dari kebiasaan sehari-hari.

Pola makan, waktu tidur, olahraga, hingga menjaga pikiran agar tetap tenang menjadi bagian penting dalam merawat tubuh. Ia juga menceritakan kebiasaannya berjalan kaki dan berlari setiap pagi selama sekitar dua jam.

Kebiasaan tersebut, kata Dedi, menjadi salah satu cara menjaga kebugaran tubuh. Ia mengaku sudah lebih dari 20 tahun tidak menjalani perawatan di rumah sakit maupun mengonsumsi obat-obatan.

Namun, ia menyadari tidak semua orang memiliki kondisi kesehatan yang sama. Ketika masyarakat jatuh sakit dan membutuhkan pengobatan, pemerintah harus memastikan mereka tidak kesulitan mendapatkan layanan medis.

Sementara itu bagi keluarga pasien, biaya pengobatan bukan satu-satunya pengeluaran. Mereka juga harus memikirkan ongkos perjalanan, kebutuhan makan, hingga biaya pendamping selama menjalani perawatan.

Terlebih bagi pasien yang harus menjalani kemoterapi atau cuci darah secara rutin. Perjalanan berulang kali ke rumah sakit dapat menguras penghasilan keluarga, bahkan membuat sebagian warga terpaksa mencari pinjaman.