RADAR BOGOR – Kalimalang, Bekasi, kini memiliki wajah baru. Kawasan yang selama ini dikenal sebagai saluran air tersebut mulai disulap menjadi destinasi wisata dengan jembatan melengkung, taman, hingga rencana restoran terapung.

Penataan Wisata Air Kalimalang ini menjadi salah satu gagasan yang diwujudkan Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat itu mengaku sudah lama memiliki keinginan menghadirkan jembatan dengan desain melengkung di kawasan tersebut.

Advertisement Saat meresmikan Wisata Air Kalimalang pada Rabu, 18 November 2026, Dedi menceritakan pemikirannya tentang Kalimalang yang sudah muncul sejak dulu, ketika dirinya masih menjabat Bupati Purwakarta dan kerap berkunjung ke Bekasi.

Menurut Dedi, Kalimalang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Bukan hanya sebagai saluran air, tetapi juga ruang publik yang memiliki nilai sejarah, keindahan, dan manfaat bagi masyarakat.

Dedi Mulyadi Punya Gagasan Jembatan Melengkung

Advertisement Dedi mengungkapkan, dirinya sejak lama mempertanyakan desain jembatan di kawasan Kalimalang yang umumnya berbentuk lurus.

Ia menginginkan jembatan dengan bentuk melengkung agar memiliki karakter tersendiri sekaligus memperhatikan kondisi aliran air.

Dedi juga menyoroti potensi sampah yang tersangkut pada konstruksi jembatan dan dapat menghambat aliran air.

Gagasan tersebut kini diwujudkan melalui penataan Kalimalang yang menghadirkan jembatan melengkung sebagai salah satu daya tarik kawasan wisata air.

Kalimalang Bukan Sekadar Tempat Wisata

Bagi Dedi, perubahan Kalimalang bukan hanya tentang mempercantik kawasan atau membangun tempat rekreasi baru.