RADAR BOGOR – Di tengah keterbatasan ekonomi, Mang Sadar, anggota Linmas di Kabupaten Lebak, Banten, menyimpan sebuah harapan sederhana.

Ia ingin mempunyai seekor sapi yang bisa dipelihara sebagai kegiatan tambahan untuk menunjang kehidupannya.

Keinginan tersebut belum mampu diwujudkannya karena penghasilan sebagai anggota Linmas hanya sekitar Rp800 ribu setiap bulan.

Advertisement Uang itu harus digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kendati demikian, Mang Sadar tetap menjalani pekerjaannya dengan penuh rasa syukur.

Harapan Mang Sadar mendapat perhatian ketika dirinya berkesempatan bertemu dengan Dedi Mulyadi.

Pria yang tinggal di Kampung Kukulu, Desa Jalupangirang, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, tersebut mengaku sudah cukup lama mengikuti kegiatan Dedi Mulyadi melalui media sosial, khususnya TikTok.

Ia mengaku kerap menyaksikan berbagai aktivitas Dedi Mulyadi yang turun langsung menemui masyarakat kecil, memberikan bantuan kepada warga, hingga ikut terlibat dalam kegiatan di lapangan.

Saat berbincang, Dedi Mulyadi sempat bertanya apakah Mang Sadar sudah lama mengenalnya.

“Pokoknya setiap Bapak konten sering saya lihat. Saya tertarik, suka nonton Bapak,” kata Mang Sadar.

Dedi Mulyadi kemudian menanyakan pandangannya mengenai anggapan sebagian orang yang menyebut aktivitasnya di media sosial hanya untuk pencitraan. “Emangnya itu mah pencitraan, Pak?,” tanya Dedi Mulyadi.