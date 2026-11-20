RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencabut larangan kegiatan pendakian gunung di wilayah Jawa Barat. Kebijakan tersebut diberlakukan sebelumnya sebagai langkah antisipasi terhadap risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau panjang.

Meski aktivitas pendakian kembali diperbolehkan, masyarakat tetap diminta waspada terhadap berbagai risiko saat berkegiatan di alam terbuka.

Ketua Sukarelawan Indonesia Pembela Alam (RIMBA), Eko Wiwid, mengatakan pembukaan maupun penutupan jalur pendakian merupakan kewenangan pengelola kawasan dan pemerintah sesuai tata kelola serta regulasi yang berlaku.

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Namun, menurutnya, ada aspek lain yang perlu menjadi perhatian ketika aktivitas di alam terbuka kembali dibuka, yakni keselamatan pengunjung dan kelestarian lingkungan.

“Namun saya punya pandangan kepada soal aktivitas mendaki gunung atau berkegiatan di alam terbuka, ada hal penting yang juga perlu diperhatikan,” ujarnya kepada Radar Bogor, Jumat, 19 November 2026.

Advertisement Wiwid menilai kawasan alam terbuka memiliki tingkat risiko yang tidak bisa diabaikan.

Risiko tersebut tidak hanya berkaitan dengan keselamatan manusia, tetapi juga potensi kerusakan terhadap lingkungan.

Karena itu, ia mendorong adanya pengawasan yang ketat dan regulasi yang kuat dalam setiap kegiatan di kawasan alam terbuka.

“Dua hal ini juga penting untuk disikapi dengan serius oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan para pemegang hak atas pengelolaan sebuah kawasan,” tegasnya.

Menurut Wiwid, aktivitas wisata alam juga tidak sebatas kegiatan mendaki gunung.