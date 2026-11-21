RADAR BOGOR – Pemandangan anak ngamen dan menjadi badut di tengah jam sekolah mengundang perhatian Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Saat berada di salah satu perempatan di Bandung untuk mencari karpet, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menemukan sejumlah anak yang justru berada di jalan dan mencari uang.

Pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu kemudian mengungkap cerita keluarga muda yang tengah berjuang bertahan di tengah keterbatasan ekonomi.

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Sang ayah bekerja sebagai manusia silver, sedangkan anak-anaknya ikut turun ke jalan, bahkan pada waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar.

Kisah itu dibagikan Dedi melalui kanal YouTube miliknya. Ia sempat menghampiri anak-anak tersebut dan menanyakan alasan mereka tidak berada di sekolah.

Advertisement “Jam sekolah kok ada di luar di perempatan. Kenapa?” tanya Dedi.

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“Kesiangan,” jawab salah satu anak.

Dedi kemudian menggali aktivitas mereka sehari-hari. Dari percakapan tersebut, diketahui anak-anak itu masih kerap bermain warnet dan mengamen hingga malam.

Aktivitas di jalan bahkan disebut bisa berlangsung hingga sekitar pukul 23.30 WIB. Kondisi itu membuat Dedi mempertanyakan bagaimana mereka dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik jika masih berada di jalan hingga larut malam.

Padahal, salah seorang anak masih duduk di kelas 5 SD, sementara anak lainnya sudah bersekolah di kelas 1 SMK.