RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) memperluas perannya sebagai gerakan edukasi kemanusiaan bagi masyarakat, terutama kalangan remaja. Salah satu fokus yang perlu diperkuat adalah pemahaman mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) serta kepedulian terhadap sesama.

Hal tersebut disampaikan Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, saat menghadiri pelantikan Pengurus PMI Jawa Barat di Bale Pakuan, Gedung Negara Pakuan, Bandung, belum lama ini.

Gubernur yang kerap disapa KDM itu menilai, perkembangan aktivitas remaja yang semakin banyak berkaitan dengan media digital perlu diimbangi dengan kegiatan sosial dan keterampilan praktis. Menurutnya, pemahaman mengenai P3K dan tindakan pertolongan kepada orang lain masih perlu ditingkatkan di kalangan generasi muda.

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Untuk itu, KDM mengusulkan agar pendidikan dan pelatihan P3K kembali digiatkan melalui Palang Merah Remaja (PMR), mulai dari jenjang pendidikan remaja hingga sekolah menengah atas.

"Palang Merah Remaja (PMR) harus menjadi kurikulum kembali di setiap sekolah di seluruh tingkatan agar anak-anak bisa membangun kesetiakawanan sosial dan ketika terjadi bencana mereka menjadi garda terdepan," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya dilansi dari YouTube Lembur Pakuan Channel.

Advertisement Upaya tersebut, lanjutnya, perlu melibatkan kerja sama PMI dengan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Kolaborasi itu diharapkan dapat menghidupkan kembali program dokter kecil di sekolah sehingga siswa memiliki kegiatan yang mendorong kepedulian, keterampilan menolong, dan tanggung jawab sosial.

KDM juga mengusulkan agar PMR dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah pada seluruh jenjang pendidikan. Melalui langkah tersebut, siswa diharapkan terbiasa membangun solidaritas serta memiliki kesiapan untuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana.