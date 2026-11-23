RADAR BOGOR – Besaran upah minimum pekerja atau UMP di Jawa Barat masih menunjukkan kesenjangan cukup lebar antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Perbedaan tersebut tidak terlepas dari karakteristik industri di setiap wilayah, mulai dari industri padat modal hingga sektor padat karya yang membutuhkan banyak tenaga kerja.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan persoalan tersebut dalam tayangan di kanal YouTube miliknya.

Advertisement Ia memaparkan bahwa sistem penetapan upah minimum di Jawa Barat kini memiliki beberapa tingkatan, yakni Upah Minimum Provinsi (UMP), upah minimum sektoral provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta upah minimum sektoral kabupaten/kota.

Menurut Dedi, UMP berfungsi sebagai batas paling rendah dalam sistem pengupahan yang berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat.

Ketentuan tersebut tetap menjadi acuan meskipun sejumlah daerah telah menerapkan standar upah minimum yang lebih tinggi.

"Upah minimum provinsi itu adalah batasan minimal dari seluruh pengupahan di Provinsi Jawa Barat," ujar Dedi Mulyadi.

Ia mencontohkan perbedaan besaran upah antara Kota Bekasi dengan Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.

Kota Bekasi tercatat sebagai daerah dengan UMK tertinggi di Jawa Barat, yakni hampir mencapai Rp6 juta.

Sebaliknya, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran masih memiliki standar upah minimum di kisaran Rp2,3 juta.