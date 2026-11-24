RADAR BOGOR – Di usia 71 tahun, Kakek Sunarno masih menjalani aktivitas mencari nafkah dengan berjualan keliling di Depok.

Berbagai barang dagangan, mulai dari minuman, kopi, rokok, hingga makanan ringan, dibawanya untuk mendapatkan penghasilan sehari-hari.

Di tengah aktivitas tersebut, Kakek Sunarno bertemu Dedi Mulyadi. Pertemuan yang berlangsung santai itu tak hanya diisi obrolan soal dagangan dan kehidupan sehari-hari.

Advertisement Tetapi juga berujung pada momen hangat ketika Dedi membeli dagangannya, memberikan uang, hingga mengajak makan bersama. Momen tersebut terekam dalam tayangan di kanal YouTube Dedi Mulyadi.

Kakek Sunarno Tetap Berjualan di Usia 71 Tahun

Saat berbincang, Dedi Mulyadi menanyakan usia Kakek Sunarno. Jawaban 71 tahun membuat Dedi memberikan apresiasi karena ia masih bersemangat bekerja di usia senja. "Sudah umur berapa, Pak?" tanya Dedi. "71," jawab Kakek Sunarno.

Advertisement Dedi pun memuji semangatnya yang masih rajin berjualan. Di tengah usia yang tak lagi muda, Kakek Sunarno tetap berkeliling membawa barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

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Dagangan yang dibawa cukup beragam, mulai dari minuman, rokok, kopi, termos, hingga aneka makanan ringan.

Dedi juga terlihat memperhatikan kerapian barang dagangannya dan mengapresiasi kebersihan yang tetap dijaga.

Dagangan Kakek Sunarno Dibeli, Uang Jualan Diberikan Kembali

Suasana pertemuan semakin cair ketika Dedi meminta melihat uang hasil jualan Kakek Sunarno. Keduanya kemudian menghitung uang yang diperoleh hari itu sambil bercanda.

Dedi turut membeli barang dagangan yang dibawa. Namun, interaksi itu tak berhenti pada transaksi jual beli.