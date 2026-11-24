RADAR BOGOR – Kehilangan anggota keluarga di tengah keterbatasan ekonomi menjadi pengalaman berat yang harus dihadapi Mak Sanah.

Warga kawasan Badui, Kabupaten Lebak, Banten, tersebut bahkan terpaksa menggadaikan sawah miliknya untuk memenuhi kebutuhan biaya setelah anaknya meninggal dunia.

Kisah pilu itu terungkap ketika Mak Sanah berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bertemu warga di kawasan tersebut.

Advertisement Dalam percakapan itu, Mak Sanah menceritakan kondisi yang membuatnya harus melepas sementara sawah yang selama ini menjadi salah satu sumber penghidupan.

Uang hasil gadai lahan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan setelah kepergian sang anak.

Mendengar cerita tersebut, Dedi Mulyadi mengaku prihatin. Ia menilai warga yang mengalami musibah dan memiliki keterbatasan ekonomi semestinya memperoleh bantuan dari lingkungan sekitar, sehingga tidak perlu mengorbankan aset produktif untuk membiayai pemakaman anggota keluarga.

Mak Sanah Gadaikan Sawah untuk Biaya Setelah Anaknya Meninggal

Cerita tersebut bermula saat Dedi Mulyadi menanyakan kepemilikan sawah kepada Mak Sanah sekaligus alasan lahan itu sampai digadaikan.

Dari penjelasan Mak Sanah, diketahui bahwa keputusan tersebut diambil karena dirinya membutuhkan biaya setelah anaknya meninggal dunia.

Dedi menilai, kondisi seperti itu seharusnya menjadi perhatian bersama. Menurutnya, masyarakat yang tidak mampu dan sedang tertimpa musibah perlu mendapatkan pertolongan agar tidak semakin terbebani persoalan ekonomi.

“Orang yang tidak mampu, ketika ada anggota keluarganya meninggal, seharusnya dibantu bersama-sama untuk pemakamannya. Jangan sampai orang yang tidak mampu justru harus menggadaikan sawah,” demikian pesan Dedi Mulyadi dalam percakapan tersebut.