RADAR BOGOR – Kepedulian terhadap kebersihan lingkungan hingga kondisi warga terdampak musibah menjadi bagian dari kunjungan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke kawasan masyarakat adat Baduy, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten.

Dalam perjalanan menyusuri jalan setapak di kawasan tersebut, Dedi Mulyadi tidak hanya berinteraksi dengan warga dan mengenal kehidupan masyarakat adat, tetapi juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan kampung.

Momen kunjungan itu terlihat dalam tayangan di kanal YouTube Dedi Mulyadi. Suasana perbincangan berlangsung santai dan sesekali diwarnai candaan.

Advertisement Berbagai hal dibahas, mulai dari tradisi dan aturan adat Baduy hingga kondisi warga yang rumahnya terdampak kebakaran.

Salah satu perhatian Dedi tertuju pada sampah plastik yang terlihat di sekitar permukiman.

Ia kemudian mengajak warga dan rombongan untuk memungut sampah yang ditemukan selama perjalanan.

Dedi Mulyadi Ajak Rombongan Bersihkan Sampah di Kampung Adat

Ketika melihat sampah berserakan di sepanjang jalan, Dedi langsung mengingatkan rombongan agar tidak membiarkan lingkungan kampung adat dipenuhi sampah.

Ia bahkan meminta beberapa orang untuk mengumpulkan sampah plastik yang ditemukan selama menyusuri kawasan tersebut.

"Engke runtahna pulungan, ya. Ulah aya kampung adat runtah pabalatak," ujar Dedi dalam percakapan berbahasa Sunda yang ditayangkan di kanal YouTube-nya.

Selain mengajak memungut sampah, Dedi juga menekankan perlunya ketersediaan tempat sampah.