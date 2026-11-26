RADAR BOGOR – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK 2027 di seluruh wilayah Jawa Barat telah rampung.

Dari 27 kabupaten dan kota, hanya Kabupaten Ciamis dan Kota Banjar yang belum menetapkan UMK secara mandiri.

Dengan demikian, kedua daerah tersebut akan mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat yang telah ditetapkan pemerintah provinsi.

Advertisement Dedi Mulyadi mengatakan, keputusan penetapan UMK tersebut telah selesai dibahas dan akan segera dituangkan dalam surat keputusan gubernur.

"Hari ini kami menyampaikan update tentang selesainya seluruh putusan upah minimum kabupaten/kota seluruh Provinsi Jawa Barat, kecuali di dua kabupaten/kota. Satu Kabupaten Ciamis dan kedua Kota Banjar," ujar Dedi Mulyadi.

Ia menjelaskan, apabila kedua daerah tersebut tidak berhasil menetapkan UMK, besaran upah yang berlaku akan mengikuti ketentuan UMP Jawa Barat.

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Dalam daftar UMK yang disampaikan, Kota Bekasi menempati posisi tertinggi dengan besaran Rp6.480.058.

Disusul Kabupaten Bekasi sebesar Rp6.427.656 dan Kabupaten Karawang sebesar Rp6.296.284.

Sementara itu, Kabupaten Pangandaran dan Kabupaten Garut menjadi daerah dengan UMK terendah berdasarkan angka yang disampaikan, yakni masing-masing Rp3.096.369.

Dedi menyebutkan, penetapan tersebut menjadi bagian dari penyelesaian kebijakan pengupahan di Jawa Barat.